У Києві СБУ спіймала неонацистів на чолі з «Гітлером» (фото)

Зловмисники поширювали «маніфест» Тарранта із закликами до вчинення терактів

Служба безпеки України припинила в Києві діяльність неонацистської терористичної групи, послідовників австралійського терориста Брентона Тарранта. Про це повідомили в пресцентрі СБУ.

Під час досудового розслідування встановили, що лідером угруповання є зловмисник на прізвисько «Гітлер». Він через електронні засоби зв’язку та месенджери організував конспіративну мережу з масового розповсюдження матеріалів, зокрема «маніфесту» Тарранта із закликами та інструкціями щодо вчинення терактів на расовому й релігійному ґрунті.

«Маніфест» також був спеціально перекладений українською й російською мовами та поширювався як друковане видання, що неодноразово викликало гострокритичні відгуки від зовнішньополітичних відомств Австралії та Нової Зеландії.

За результатами проведення слідчих дій, правоохоронці отримали докази причетності «Гітлера» до злочинної діяльності. Також вилучили друковані видання «маніфесту», засоби зв’язку та оргтехніку, а також неонацистську символіку.

Наразі лідеру угруповання повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 27 (види співучасників) та ч. 258–2 (публічні заклики до вчинення терористичного акту) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Раніше встановлено, що активну участь у діяльності цієї групи брали декілька осіб із неонацистського середовища, одним із ватажків яких був громадянин РФ, затриманий влітку 2020 року. Іноземцю оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-2, ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в березні 2019 року ідеолог неонацистів Брентон Таррант вбив 51 та поранив 40 мусульман у мечетях міста Крайчестер у Новій Зеландії. Терорист здійснював онлайновук трансляцію розстрілу мирних вірян, а перед цим поширив у мережі Інтернет так званий маніфест «Велика заміна». У ньому Таррант закликав до скоєння терактів стосовно представників інших рас та релігій.