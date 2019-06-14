Нападник на мечеті у Новій Зеландії не визнав свою провину



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Австралієць БрентонТарант залишиться під вартою до наступного слухання, яке відбудеться 15 серпня

Стрілку Брентону Таранту були пред'явлені обвинувачення в 50 вбивствах, в 40 замахах на вбивство і одне обвинувачення в тероризмі

Австралієць Брентон Тарант, обвинувачений у вбивстві 50 осіб у новозеландському місті Крайстчерч, відмовився визнати свою провину.

Про це повідомляють в п'ятницю місцеві ЗМІ.

28-річний Тарант постав перед судом по відеозв'язку з кімнати в тюрмі суворого режиму в Окленді, де його утримують.

Стрілку були пред'явлені обвинувачення в 50 вбивствах, в 40 замахах на вбивство і одне обвинувачення в тероризмі.

Із заявою про невизнання провини виступили його адвокати.

У той же час суддя Камерон Мандер повідомив, що дві оцінки психічного здоров'я Таранта були завершені. Згідно з ними, немає ніяких проблем щодо здатності обвинуваченого визнати свою провину і постати перед судом.

Тарант залишиться під вартою до наступного слухання, яке відбудеться 15 серпня.

Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт в мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, де зловмисник влаштував стрілянину. Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу парафіян в мечеті.

Терористом виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант. Він написав 37-сторінковий маніфест, який описує його наміри.

В результаті нападу загинули 50 людей у віці від 3 до 77 років, понад 40 людей отримали поранення.

Згодом громадянин Туреччини помер у лікарні після отриманих поранень під час обстрілу. Чоловік став 51 жертвою терактів.

Джерело: Интерфакс