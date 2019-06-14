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    Нападник на мечеті у Новій Зеландії не визнав свою провину

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    <span>Австралієць БрентонТарант залишиться під вартою до наступного слухання, яке відбудеться 15 серпня</span> - Нападник на мечеті у Новій Зеландії не визнав свою провину
    Австралієць БрентонТарант залишиться під вартою до наступного слухання, яке відбудеться 15 серпня

    Стрілку Брентону Таранту були пред'явлені обвинувачення в 50 вбивствах, в 40 замахах на вбивство і одне обвинувачення в тероризмі

    Австралієць Брентон Тарант, обвинувачений у вбивстві 50 осіб у новозеландському місті Крайстчерч, відмовився визнати свою провину.

    Про це повідомляють в п'ятницю місцеві ЗМІ.

    28-річний Тарант постав перед судом по відеозв'язку з кімнати в тюрмі суворого режиму в Окленді, де його утримують.

    Стрілку були пред'явлені обвинувачення в 50 вбивствах, в 40 замахах на вбивство і одне обвинувачення в тероризмі.

    Із заявою про невизнання провини виступили його адвокати.

    У той же час суддя Камерон Мандер повідомив, що дві оцінки психічного здоров'я Таранта були завершені. Згідно з ними, немає ніяких проблем щодо здатності обвинуваченого визнати свою провину і постати перед судом.

    Тарант залишиться під вартою до наступного слухання, яке відбудеться 15 серпня.

    Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт в мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, де зловмисник влаштував стрілянину. Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу парафіян в мечеті.

    Терористом виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант. Він написав 37-сторінковий маніфест, який описує його наміри. 

    В результаті нападу загинули 50 людей у віці від 3 до 77 років, понад 40 людей отримали поранення. 

    Згодом громадянин Туреччини помер у лікарні після отриманих поранень під час обстрілу. Чоловік став 51 жертвою терактів.

    Джерело: Интерфакс

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