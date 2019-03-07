У Києві стартувала чергова сесія Парламентської асамблеї Україна-Польща
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Попередня десята сесія Парламентської асамблеї Україна-Польща проходила у Варшаві
Сесію відкрила заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд
У Києві у четвер, 7 березня, у Верховній Раді відкрилася одинадцята сесія Парламентської асамблеї України і Республіки Польща.
Сесію відкрила заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд. Зі вступним словом також має виступити віце-маршалок Сейму Польщі Рішард Терлецький.
Попередня десята сесія Парламентської асамблеї Україна-Польща проходила в червні 2018 року у Варшаві. Тоді в рамках парламентської асамблеї проводилися три робочі сесії, на яких обговорювалися енергетична безпека в регіоні та координація дій щодо блокування будівництва Північного потоку-2, військова співпраця та поглиблення відносин України з ЄС та НАТО, співпраця у сфері молодіжного обміну.
Також під час попередньої Парламентської асамблеї пройшла виїзна сесія, під час якої депутати відвідали LNG термінал для скрапленого газу в місті Свіноуйсьцє на узбережжі Балтійського моря.
Нагадаємо, в Україну тимчасово заборонено ввезення великої рогатої худоби (продукції та сировини з неї) з Республіки Польща через виявлення в країні випадків зараження тварин коров'ячим сказом.
Джерело: Укрінформ