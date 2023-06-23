У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

Залишайтеся в укриттях та подбайте про власну безпеку

Вночі 23 червня російські окупанти знову атакують Україну, ворожі ракети прямують у південно-східному напрямку. Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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О 01:33 повітряну тривогу оголошено у Києві та низці областей.

У КМВА також повідомили про ракетну небезпеку.

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«Увага! Ракетна небезпека! Перебувайте в укриттях до завершення повітряної тривоги!», – зазначив Сергій Попко, начальник КМВА.

Повітряні сили повідомили, що пуск ракет було здійснено з літаків Ту-95МС. Ракети (імовірно Х-101/Х-555) прямують у Південно-Східному напрямку. Курс може змінюватись.

Раніше росіяни з систем С-300 обстріляли Запоріжжя.