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У Запоріжжі пролунала серія вибухів

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Запоріжжі пролунала серія вибухів
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
фото з відкритих джерел

Жителів міста закликають до закінчення повітряної тривоги залишатися в укриттях

У Запоріжжі пролунала серія вибухів сьогодні вночі, 23 червня під час повітряної тривоги. Про це повідомили кореспонденти «Суспільне» у Telegram.

Моніторингові канали повідомили, що місто обстріляли з систем С-300

Про перший вибух у місті видання повідомило близько 00:30. Через 15 хв видання повідомило про повторні вибухи. 

Повітряні сили ЗСУ попередили мешканців Запоріжжя про ракетну небезпеку.

У ніч проти 22 червня вибухи лунали в Харкові та Кривому Розі. 

Також у Києві вночі 22 червня пролунав сильний вибух у багатоповерхівці, який спровокував пожежу. За оперативною інформацією, зруйновано 5 квартир на 6, 7 та 8 поверхах. Внаслідок вибуху в 16-ти поверховому будинку в Дніпровському районі столиці загинули двоє людей. Двох постраждалих госпіталізували, а двом медики надали допомогу на місці. З пошкоджених квартир врятували 18 мешканці.

До слова, у російському місті Курськ пролунали вибухи, губернатор області стверджує, що сили протиповітряної оборони збили безпілотник. У соцмережах публікують відео, на якому чутно звуки вибухів у місті.  

Нагадаємо, у ніч проти 22 червня в окупованому Криму підірвали Чонгарський міст. Російські пропагандисти також показали наслідки удару по Чонгарському мосту: бідкаються, що снаряд пройшов крізь міст та зруйнував дорожнє полотно.

Теги: Запоріжжя вибух окупанти

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