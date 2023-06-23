У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
Громадянам слід негайно пройти в укриття
По всій території України оголошено повітряну тривогу пізно ввечері у п'ятницю, 23 червня.
Сигнали про загрозу повітряних ударів масово зазвучали ближче до 23.00 практично у всіх областях країни.
У командуванні Повітряних сил ЗСУ також попереджали, що на Дніпропетровщині можливі вибухи, і працюють системи ППО.
Також було зафіксовано зліт стратегічної авіації супротивника МіГ-31К на території РФ.
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