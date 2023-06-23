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В Україні була оголошена повітряна тривога через зліт російського винищувача

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні була оголошена повітряна тривога через зліт російського винищувача

Громадянам слід негайно пройти в укриття

В Україні станом на 21:35 оголошена масштабна повітряна тривога.  Станом на 21:51 тривогу було скасовано. За повідомленням телеграм-каналів тривогу було оголошено через зліт МІГ-31 з аеродрому Саваслейка РФ. Винищувач є потенційним носієм ракет «Кинжал». Також повідомлялося про виліт 10 літаків ТУ-95.

В Україні була оголошена повітряна тривога через зліт російського винищувача фото 1

Триває 485-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Протягом доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, 3 дрони Shahed-136/131, а також чотири зенітних керованих ракети із С-300 по Запоріжжю. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України 14 ракет та два дрони було знищено. Також зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил було знищено російський ударний вертоліт Ка-52. Окрім того противник втратив сім розвідувальних БпЛА. 

Теги: окупанти вертоліт винищувач тривога

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