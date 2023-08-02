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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
фото: glavcom.ua

Громадянам слід негайно перейти в укриття

У ніч на 2 серпня у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Про це Київська МВА повідомляє в Телеграмі.

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога фото 1

«Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриттів!», - поінформував начальник КМВА Сергій Попко.

Також Повітряні сили ЗСУ попередили. що шахеди прямують у бік Києва з південно-західного та північного напрямків.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 2 серпня, російська окупаційна армія атакувала Київську область за допомогою безпілотників. В області був зафіксований рух ворожих дронів, тому на території регіону працює ППО.

 

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