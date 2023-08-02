На Київщині працює ППО
В області був зафіксований рух ворожих дронів
У ніч проти 2 серпня, російська окупаційна армія атакувала Київську область за допомогою безпілотників. Працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.
В області був зафіксований рух ворожих дронів, тому на території регіону працює ППО.
З метою захисту власної безпеки мешканців закликають залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Раніше повідомлялося, що 1 серпня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Його причини поки що невідомі.
Нагадаємо, у ніч на 1 серпня, війська РФ здійснили серію ударів по Харкову та області за допомогою дронів-камікадзе. Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.
За словами голови Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олега Синєгубова, війська РФ завдали ударів по Харкову та області.
У результаті обстрілу була поранена одна людина.
Також зранку 31 липня росіяни завдали ракетного удару по дев’ятиповерховому житловому будинку на чотири під’їзди Кривого Рогу, де відбулося руйнування з четвертого по дев'яті поверхи у межах першого під'їзду, з послідуючим загоранням квартири на рівні четвертого поверху на площі близько 70 м кв.
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