Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Київщині працює ППО

Діана Гасюк
glavcom.ua
На Київщині працює ППО
фото з відкритих джерел

В області був зафіксований рух ворожих дронів

У ніч проти 2 серпня, російська окупаційна армія атакувала Київську область за допомогою безпілотників. Працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

В області був зафіксований рух ворожих дронів, тому на території регіону працює ППО.

З метою захисту власної безпеки мешканців закликають залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося, що 1 серпня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Його причини поки що невідомі. 

Нагадаємо, у ніч на 1 серпня, війська РФ здійснили серію ударів по Харкову та області за допомогою дронів-камікадзе. Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

За словами голови Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олега Синєгубова, війська РФ завдали ударів по Харкову та області.

У результаті обстрілу була поранена одна людина. 

Також зранку 31 липня росіяни завдали ракетного удару по дев’ятиповерховому житловому будинку на чотири під’їзди Кривого Рогу, де відбулося руйнування з четвертого по дев'яті поверхи у межах першого під'їзду, з послідуючим загоранням квартири на рівні четвертого поверху на площі близько 70 м кв.

Теги: Ігор Терехов росіяни Київщина вибух

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Будівля в IQ-квартал «Москва-Сіті»
Вибухи у Москві: міноборони РФ підтвердило атаку безпілотників
Вчора, 05:46
В окупованому Токмаку прогриміли вибухи
В окупованому Токмаку прогриміли вибухи
21 липня, 23:00
В окупованому Криму пролунали вибухи в районі аеродромів
В окупованому Криму пролунали вибухи в районі аеродромів
20 липня, 15:36
Захаров – російський конструктор, понад 15 років займається розробкою і виробництвом безпілотників
Сім'я творця російських дронів «Ланцет» володіє нерухомістю у Британії (фото)
19 липня, 16:55
Чому бюджетні кошти виділяють на другорядні речі?
Секвестр бюджету. Росіяни це збагнули швидше
19 липня, 12:31
Путін вирішив навчити росіян, як робити нову техніку
Путін повчив росіян робити фейкові копії захопленої в Україні техніки
17 липня, 15:24
Уламки безпілотника, який нібито впав у Курській області РФ
Вибухи у Кривому Розі та «бавовна» у двох областях РФ: головне за ніч
14 липня, 07:09
Серія вибухів прогриміла у Бердянську 11 липня
Чотири «бавовни» за день: у Бердянську знищено готель з військовим керівництвом окупантів
12 липня, 07:41
Росіяни більше не приховують своє справжнє обличчя
Людиною бути важко. Росіянином бути легко
4 липня, 19:40

Події в Україні

На Одещині пролунали вибухи
На Одещині пролунали вибухи
На Київщині працює ППО
На Київщині працює ППО
США оголосять новий пакет військової допомоги Україні наступного тижня – ЗМІ
США оголосять новий пакет військової допомоги Україні наступного тижня – ЗМІ
Зеленський анонсував низку важливих міжнародних заходів
Зеленський анонсував низку важливих міжнародних заходів
Скільки території деокупували ЗСУ, план на випадок загибелі Зеленського. Головне за 1 серпня
Скільки території деокупували ЗСУ, план на випадок загибелі Зеленського. Головне за 1 серпня
В Україні вчетверте за день лунав сигнал тривоги через ракетну небезпеку (мапа)
В Україні вчетверте за день лунав сигнал тривоги через ракетну небезпеку (мапа)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
149K
Ворог біля воріт резиденції Зеленського? Хто сховався у пансіонаті «Гута»
48K
Мріяла про велику і дружну родину: на фронті загинула співробітниця НАЗК Юлія Шевченко (фото)
42K
Контрнаступ: ISW повідомив, що ЗСУ досягли успіхів на півдні
41K
Хто винен у війні? Українці знають відповідь
27K
Удари по Керченському і Чонгарському мостах: як ворог тепер забезпечує логістику в Криму
20K
Контрнаступ: Міноборони повідомило, скільки території вже деокупували ЗСУ

Новини

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
Сьогодні, 02:26
2 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:30
ЗСУ потужно вдарили по озброєнні РФ: Генштаб повідомив про ворожі втрати
Вчора, 07:05
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 1 серпня
Вчора, 05:22
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:58
Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
29 липня, 07:37

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту