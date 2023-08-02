На Київщині працює ППО

В області був зафіксований рух ворожих дронів

У ніч проти 2 серпня, російська окупаційна армія атакувала Київську область за допомогою безпілотників. Працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

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В області був зафіксований рух ворожих дронів, тому на території регіону працює ППО.

З метою захисту власної безпеки мешканців закликають залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

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Раніше повідомлялося, що 1 серпня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Його причини поки що невідомі.

Нагадаємо, у ніч на 1 серпня, війська РФ здійснили серію ударів по Харкову та області за допомогою дронів-камікадзе. Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

За словами голови Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олега Синєгубова, війська РФ завдали ударів по Харкову та області.

У результаті обстрілу була поранена одна людина.

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