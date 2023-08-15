У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
Громадянам слід негайно перейти в укриття цивільного захисту
Уночі 15 серпня у Києві та низці областей України оголошено тривогу в повітрі через випуски крилатих ракет із напрямку Каспійського моря.
Повітряні сили Збройних Сил України уточнили, що повітряна тривога оголошена через пуски крилатих ракет з стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.
Пізніше через ракетну небезпеку повітряну тривогу оголосили і в південних областях.
Згодом повітряна тривога була оголошена в Києві та всіх областях України.
Нагадаємо, Росія вивела на чергування у Чорне море військовий корабель ВМФ (Військово-морський флот) Росії «Адмірал Макаров», окупанти тримають напоготові вісім ракет «Калібрів».
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