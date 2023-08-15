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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
фото: glavcom.ua

Громадянам слід негайно перейти в укриття цивільного захисту

Уночі 15 серпня у Києві та низці областей України оголошено тривогу в повітрі через випуски крилатих ракет із напрямку Каспійського моря.

Повітряні сили Збройних Сил України уточнили, що повітряна тривога оголошена через пуски крилатих ракет з стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

Пізніше через ракетну небезпеку повітряну тривогу оголосили і в південних областях.

Згодом повітряна тривога була оголошена в Києві та всіх областях України.

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога фото 1

Нагадаємо, Росія вивела на чергування у Чорне море військовий корабель ВМФ (Військово-морський флот) Росії «Адмірал Макаров», окупанти тримають напоготові вісім ракет «Калібрів». 

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