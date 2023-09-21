У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

Громадянам слід негайно перейти в укриття цивільного захисту

В Україні в багатьох областях, а також у Києві, була оголошена повітряна тривога в ніч на 20 вересня через ракетну небезпеку.

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Наразі тривога лунає у Києві, Київській області та інших областях Центру та Півночі України.

Пізніше в командуванні Повітряних Сил заявили, що група ракет ворога рухається зі сходу у південно-західному напрямку, а друга група ракет рухається у напрямку Сумської області.

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Військові попереджають про загрозу пусків противником крилатих ракет із літаків Ту-95МС.

Військові закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Мапа повітряних тривог виглядає так: