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У Києві та низці областей України оголосили відбій повітряної тривоги

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Києві та низці областей України оголосили відбій повітряної тривоги

Негайно пройдіть в укриття цивільного захисту!

Повітряна тривога у  Києві та низці областей тривала менше ніж 15 хвилин.

Сирени почали лунати о 23:03, а про відбій повітряної тривоги повідомили о 23:15.

У кількох районах столиці повторно спрацював сигнал електросирени. На території столиці зараз немає повітряної тривоги. Про це повідомляє КМДА.

Моніторингові групи повідомляли про ракетно-шахедну небезпеку для половини країни.

Тривога лунала через можливе застосування балістичної зброї. Зльотів стратегічної авіації не зафіксували.

Тривогу було оголошено у Києві, Київській, Чернігівській, Полтавській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях.

Нагадаємо, що у Харкові діти станцювали вальс на руїнах школи.

Раніше повідомлялося, що на кордоні Бєлгородської області нібито триває бій.

Зокрема, легіон «Свобода Росії» та «Російський добровольчий корпус» проводять операцію на території Бєлгородської області для створення «смуги безпеки».

До слова, Україна з інтересом спостерігає за тим, що сьогодні відбувається у російському Бєлгороді, де «Російський добровольчий корпус» влаштував справжній переполох, але безпосереднього відношення до подій не має. 

 

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