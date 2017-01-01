Стало відомо, скільки коштуватиме головна ялинка України

Загалом на зимові святкування в Києві виділили 4,5 млн грн

Вартість головної новорічної ялинки України, встановленої в Києві, разом з доставкою складе близько 86 тис. гривень. Про це повідомляють Українські новини. На зимові святкування в Києві виділили 4,5 млн грн. У минулому році цифра була на 200 тис. гривень менше. А в 2015 році зі столичного бюджету витратили в два рази менше - 2,1 млн грн. З 2015



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Загалом на зимові святкування в Києві виділили 4,5 млн грн

Вартість головної новорічної ялинки України, встановленої в Києві, разом з доставкою складе близько 86 тис. гривень. Про це повідомляють Українські новини.

На зимові святкування в Києві виділили 4,5 млн грн. У минулому році цифра була на 200 тис. гривень менше. А в 2015 році зі столичного бюджету витратили в два рази менше - 2,1 млн грн.

З 2015 року організацією великих гулянь в столиці займається громадська організація «Столичні ініціативи», яка знову виграла конкурс на проведення новорічних заходів на центральних локаціях міста.

За даними держреєстру, ГО «Столичні ініціативи» зареєстрована на сім'ю бізнесменів Ігоря і Олену Добруцьких, а також киянок Маріанну Дебчинський, Інну Петренко і Клавдію Бойко.

За словами Ігоря Добруцького, який також є директором організації, в цьому році загальні витрати складуть близько 27 млн грн. Це кошти меценатів, громадських організацій.

Вартість головної ялинки України, відзначають, досягне 28 тис. гривень. Доставлять її традиційно з Івано-Франківської області. Ціна ялинки з доставкою - близько 86 тис. Грн.

У цьому році для Києва зрубали 90-річну 30-метрову ялинку. У минулому році висота новорічного дерева становила 27 метрів, в 2015 році - 26.

Нагадаємо, декор ялинки і Софійській площі обійдеться в 2,7 млн грн. Прикрасять її приблизно тисячею іграшок і 3,6 км гірлянд, а також ліхтариками різної довжини: від 40 до 140 см.