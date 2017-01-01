Головна новорічна ялинка прибула до Києва

Раніше зелена красуня стояла під Києвом без руху

Головна новорічна ялинка України прибула до Києва. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє проект Folk Ukraine. «Поки ви літаєте у снах, наша зелена красуня вже прибула до Києва. Це була довга, зворушлива та сповнена магії подорож. Дякуємо всім, хто супроводжував новорічне дерево до столиці та піклувався про його безпеку. Зовсім скоро



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Раніше зелена красуня стояла під Києвом без руху

Головна новорічна ялинка України прибула до Києва. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє проект Folk Ukraine.

«Поки ви літаєте у снах, наша зелена красуня вже прибула до Києва. Це була довга, зворушлива та сповнена магії подорож. Дякуємо всім, хто супроводжував новорічне дерево до столиці та піклувався про його безпеку. Зовсім скоро ялинка засяє вогнями та ми поринемо у новорічну казку», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що приїзд головної новорічної ялинки, яку очікували на Софійській площі ще о 12-й годині, затримується, оскільки поліція не пускає ялинку до Києва.

Нагадаємо, ялинку мали доставити до Києва у неділю 3 грудня, однак через снігопад на Заході України її перевезення було відкладело.

Додамо, що вартість головної новорічної ялинки України, встановленої в Києві, разом з доставкою складе близько 86 тис. гривень.