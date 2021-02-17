Зниження ПДВ для аграріїв-олігархів коштуватиме українцям мінімум 8 мільярдів, – Ляшко

«За 8 мільярдів гривень можна було б у 5 разів більше купити вакцини, ніж треба», – заявив Ляшко

Пролобійоване власниками агрохолдингів вибіркове зниження ПДВ для агросектору коштуватиме українцям 8 мільярдів гривень. Про це заявив лідер Радикальної партії Олег Ляшко в ефірі програми «Час Голованова» на телеканалі «Україна 24».

«У кінці року парламент приймає рішення і знижують ПДВ для сільгосполігархів, зокрема для Веревського. Ціна питання знаєте яка? Скільки Веревський отримає в цьому році? 8 мільярдів гривень», – розповів Ляшко.

На його думку, такі дії влади, особливо в умовах коронакризи, є неприпустимими. Адже на ці гроші можна було б закупити вакцину від ковіду для всіх українців та підвищити зарплату медикам, які борються за їх здоров’я, а не збільшувати прибутки власників агрохолдингів.

«За 8 мільярдів гривень можна було б у 5 разів більше купити вакцини, ніж треба. Могли б продавати вакцину в Європу, де сьогодні дефіцит. Або замість того, щоб дарувати 8 мільярдів гривень Веревському та іншим олігархам, треба було ці гроші спрямувати на підвищення зарплат для медиків», – вважає Ляшко.

Нагадаємо, законопроєкт, який передбачає зниження ставки ПДВ для певних сфер агросектору із 20% до 14% (№3656), Верховна Рада ухвалила 17 грудня 2020 року, президент його ще не підписав. В першу чергу зниження торкнеться виробників сировини – насіння соняшника та льону, зернових культур. За оцінками учасників ринку, якщо закон набуде чинності, державний бюджет України втратить від 8 до 16 мільярдів гривень.

Раніше експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що вибіркове зниження ПДВ для аграріїв пролобійоване окремими виробниками і не сприятиме підвищенню доступності продуктів харчування для населення.

В свою чергу Федерація роботодавців України звернулась до президента з закликом ветувати закон про зниження ПДВ для аграріїв як такий, що спотворює конкуренцію на ринку.