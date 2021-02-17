Власникам євроблях готують черговий сюрприз: у Раді розповіли, до чого готуватися
Закон передбачає разове розмитнення «євроблях» за 1000 євро
Так, за його словами, власник авто на єврономері, ввезеного на територію України до 1 січня 2021 року буде платити за розмитнення приблизно 34 тисячі гривень.
«Це разова акція по відношенню до машин, які вже ввезені. Людина платить один раз, і ми більше не повертаємося до цього питання. Ми розуміємо, що насправді розмитнення авто згідно з чинним законодавством вимагає пред'явлення відповідної документації і не виключає подальшої перевірки, чи законно воно було вивезено з Польщі або Латвії, чи не отримали люди, які його продали, утилізаційний збір, що може спричинити труднощі для розмитнення», – зазначив Гетманцев.
Додамо, що на вартість буде впливати вік автомобіля, тип двигуна і його обсяг.
Скільки коштує розмитнення «евробляхі» сьогодні
Сума розмитнення авто на єврономері на сьогоднішній день складається з трьох основних компонентів – акцізу, мита і ПДВ.
Акциз розраховується за формулою: ставка (базова) х К (двигун) х К (вік)
Ставка (базова) – це ставка податку в євро за 1 одиницю транспортного засобу:
- з бензиновим двигуном об'ємом до 3000 куб. см. включно – 50
- з бензиновим двигуном об'ємом понад 3000 куб. см. – 100
- з дизельним двигуном об'ємом до 3500 куб. см. включно – 75
- з дизельним двигуном об'ємом понад 3500 куб. см – 150
К (двигун) – це коефіцієнт, який визначається діленням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння в куб. см. на 1000 куб. см.
К (вік) – це коефіцієнт, що дорівнює кількості повних календарних років з року, наступного за роком виробництва транспортного засобу, до року визначення ставки податку.
Мито становить 10% від ціни автомобіля, заявленої в документах на авто.
ПДВ дорівнює 20% від суми акцизу, мита і ціни автомобіля.