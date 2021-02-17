Власникам євроблях готують черговий сюрприз: у Раді розповіли, до чого готуватися

Оплата розмитнення буде разовою акцією щодо машин, які вже ввезли на територію України

Закон передбачає разове розмитнення «євроблях» за 1000 євро

Верховна Рада завтра, 18 лютого, планує розглянути законопроєкт про розмитнення авто на європейській реєстрації. Вартість розмитнення так званих «євроблях» в Україні не буде перевищувати 1000 євро. Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, коментуючи розроблений нардепами законопроєкт.

Так, за його словами, власник авто на єврономері, ввезеного на територію України до 1 січня 2021 року буде платити за розмитнення приблизно 34 тисячі гривень.

«Це разова акція по відношенню до машин, які вже ввезені. Людина платить один раз, і ми більше не повертаємося до цього питання. Ми розуміємо, що насправді розмитнення авто згідно з чинним законодавством вимагає пред'явлення відповідної документації і не виключає подальшої перевірки, чи законно воно було вивезено з Польщі або Латвії, чи не отримали люди, які його продали, утилізаційний збір, що може спричинити труднощі для розмитнення», – зазначив Гетманцев.

Додамо, що на вартість буде впливати вік автомобіля, тип двигуна і його обсяг.

Скільки коштує розмитнення «евробляхі» сьогодні

Сума розмитнення авто на єврономері на сьогоднішній день складається з трьох основних компонентів – акцізу, мита і ПДВ.

Акциз розраховується за формулою: ставка (базова) х К (двигун) х К (вік)

Ставка (базова) – це ставка податку в євро за 1 одиницю транспортного засобу:

з бензиновим двигуном об'ємом до 3000 куб. см. включно – 50

з бензиновим двигуном об'ємом понад 3000 куб. см. – 100

з дизельним двигуном об'ємом до 3500 куб. см. включно – 75

з дизельним двигуном об'ємом понад 3500 куб. см – 150

К (двигун) – це коефіцієнт, який визначається діленням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння в куб. см. на 1000 куб. см.

К (вік) – це коефіцієнт, що дорівнює кількості повних календарних років з року, наступного за роком виробництва транспортного засобу, до року визначення ставки податку.

Мито становить 10% від ціни автомобіля, заявленої в документах на авто.

ПДВ дорівнює 20% від суми акцизу, мита і ціни автомобіля.