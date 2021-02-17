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    Власникам євроблях готують черговий сюрприз: у Раді розповіли, до чого готуватися

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    Оплата розмитнення буде разовою акцією щодо машин, які вже ввезли на територію України - Власникам євроблях готують черговий сюрприз: у Раді розповіли, до чого готуватися
    Оплата розмитнення буде разовою акцією щодо машин, які вже ввезли на територію України
    Фото: Главком

    Закон передбачає разове розмитнення «євроблях» за 1000 євро

    Верховна Рада завтра, 18 лютого, планує розглянути законопроєкт про розмитнення авто на європейській реєстрації. Вартість розмитнення так званих «євроблях» в Україні не буде перевищувати 1000 євро. Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, коментуючи розроблений нардепами законопроєкт.

    Так, за його словами, власник авто на єврономері, ввезеного на територію України до 1 січня 2021 року буде платити за розмитнення приблизно 34 тисячі гривень.

    «Це разова акція по відношенню до машин, які вже ввезені. Людина платить один раз, і ми більше не повертаємося до цього питання. Ми розуміємо, що насправді розмитнення авто згідно з чинним законодавством вимагає пред'явлення відповідної документації і не виключає подальшої перевірки, чи законно воно було вивезено з Польщі або Латвії, чи не отримали люди, які його продали, утилізаційний збір, що може спричинити труднощі для розмитнення», – зазначив Гетманцев.

    Додамо, що на вартість буде впливати вік автомобіля, тип двигуна і його обсяг.

    Скільки коштує розмитнення «евробляхі» сьогодні

    Сума розмитнення авто на єврономері на сьогоднішній день складається з трьох основних компонентів – акцізу, мита і ПДВ.

    Акциз розраховується за формулою: ставка (базова) х К (двигун) х К (вік)

    Ставка (базова) – це ставка податку в євро за 1 одиницю транспортного засобу:

    • з бензиновим двигуном об'ємом до 3000 куб. см. включно – 50
    • з бензиновим двигуном об'ємом понад 3000 куб. см. – 100
    • з дизельним двигуном об'ємом до 3500 куб. см. включно – 75
    • з дизельним двигуном об'ємом понад 3500 куб. см – 150

    К (двигун) – це коефіцієнт, який визначається діленням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння в куб. см. на 1000 куб. см.

    К (вік) – це коефіцієнт, що дорівнює кількості повних календарних років з року, наступного за роком виробництва транспортного засобу, до року визначення ставки податку.

    Мито становить 10% від ціни автомобіля, заявленої в документах на авто.

    ПДВ дорівнює 20% від суми акцизу, мита і ціни автомобіля.

    Теги: митниця податки акциз закон машини ПДВ автомобіль євробляхери Данило Гетманцев
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