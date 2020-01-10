У Київ прибув борт із пораненими військовими



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Військові лікарі кажуть, що стан здоров’я наших захисників наразі задовільний Фото: Міноборони

Для подальшого лікування привезли дев'ятеро військовослужбовців, які до цього лікувалися у Харкові

Сьогодні до Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий госпіталь» прибув борт із пораненими українськими бійцями.

Про це ввечері 10 січня повідомили у Міноборони.

«Для подальшого лікування привезли дев'ятеро військовослужбовців, які до цього лікувалися у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону у Харкові», - йдеться у повідомленні.

За інформацією Міноборони, після діагностичного обстеження, яке зазвичай проводиться з пацієнтами, яких транспортують літаками, їх розмістили у відповідні клініки і відділення госпіталю та призначили подальше лікування.

Військові лікарі кажуть, що стан здоров’я наших захисників наразі задовільний, усі необхідні медикаменти та засоби побуту для них є в достатній кількості.

Нагадаємо, вчора на Донбасі четверо військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали поранення та бойові травми. Ще один військовий загинув.