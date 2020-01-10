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    У Київ прибув борт із пораненими військовими

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    <p>Військові лікарі кажуть, що стан здоров&rsquo;я наших захисників наразі задовільний</p> - У Київ прибув борт із пораненими військовими

    Військові лікарі кажуть, що стан здоров’я наших захисників наразі задовільний

    Фото: Міноборони

    Для подальшого лікування привезли дев'ятеро військовослужбовців, які до цього лікувалися у Харкові

    Сьогодні до Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий госпіталь» прибув борт із пораненими українськими бійцями.

    Про це ввечері 10 січня повідомили у Міноборони.

    «Для подальшого лікування привезли дев'ятеро військовослужбовців, які до цього лікувалися у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону у Харкові», - йдеться у повідомленні.

    За інформацією Міноборони, після діагностичного обстеження, яке зазвичай проводиться з пацієнтами, яких транспортують літаками, їх розмістили у відповідні клініки і відділення госпіталю та призначили подальше лікування.

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    Військові лікарі кажуть, що стан здоров’я наших захисників наразі задовільний, усі необхідні медикаменти та засоби побуту для них є в достатній кількості.

    Нагадаємо, вчора на Донбасі четверо військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали поранення та бойові травми. Ще один військовий загинув.

    Харків здоров'я Київ Міноборони військові лікарня госпіталь
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