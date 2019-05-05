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    У Київській області оголосили штормове попередження

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    У Київській області оголосили штормове попередження

    Мешканців області попередили, що у найближчу годину з утриманням до кінця доби спостерігатимуться пориви вітру 15-20 м/с

    Синоптики попередили про сильний поривчастий вітер на території Київської області. Про це повідомляє Укргідрометеоцентр.

    Мешканців Київської області попередили, що у найближчу годину з утриманням до кінця доби спостерігатимуться пориви вітру 15-20 м/с.

    Як повідомлялось, на переважній території України у найближчі дві доби (6 - 8 травня) очікуються короткочасні дощі та грози.

    У найближчі дві доби в Україні, крім східної частини, у середу на Лівобережжі короткочасні дощі, окремі грози. Завтра, 6 травня, в західних областях подекуди значні дощі, а у вівторок в Карпатах з мокрим снігом.

    Температура вночі 7-12°, вдень 13-19°, у східній частині 20-25°; у західних областях вночі 3-9° тепла, вдень 8-13°, у Карпатах 0-5° тепла.

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