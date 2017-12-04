У кількох містах Тунісу розгорнули військові частини через протести в країні

В країні до 600 протестуючих було заарештовано

В Тунісі національні збройні сили були розгорнуті у декількох містах на фоні протестів, які спричинені цінами, податками і рівнем безробіття в країні. Окрім того за останню добу було заарештовано до 330 протестуючих. Тим самим кількість заарештованих склала 600 осіб. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Так у місто Тала, яке



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В країні до 600 протестуючих було заарештовано

В Тунісі національні збройні сили були розгорнуті у декількох містах на фоні протестів, які спричинені цінами, податками і рівнем безробіття в країні. Окрім того за останню добу було заарештовано до 330 протестуючих. Тим самим кількість заарештованих склала 600 осіб. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Так у місто Тала, яке знаходиться неподалік від кордону із Алжиром, військових було направлено після того, як протестуючі спалили місцеву будівлю спецслужб, а самих співробітників змусили евакуюватися. Також бійців збройних сил країни було введено в міста Сусс, Кебелі, Бізерт для захисту урядових будівель, які стали об’єктом уваги протестувальників.

Протести були спричинені рішенням уряду щодо збільшення цін і податків у відповідь на вимогу міжнародних кредиторів для боротьби із дефіцитом бюджету. На ці рішення пішов дев’ятий уряд, який править в Тунісі після повалення режиму Бен Алі в 2011 році. Терористичні атаки в 2015 році завдали значного удару по економіці, яка забезпечує 8% ВВП країни.