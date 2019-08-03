У Кирилівці сталася стрілянина: троє людей постраждали



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Поліцейські встановили, що між двома компаніями відпочиваючих виник конфлікт

У Кирилівці Запорізької області в одному з розважальних закладів сталася стрілянина, внаслідок чого троє людей постраждали.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Згідно з інформацією, 3 серпня близько 10:00 в поліцію надійшло повідомлення про те, що в одному з розважальних закладів стався конфлікт між відпочиваючими, були чутні постріли.

Встановлено, що між двома компаніями відпочиваючих виник конфлікт, в результаті чого в лікарню з тілесними ушкодженнями доставлені троє чоловіків. Правоохоронці встановили учасників конфлікту.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ст.15 (замах на злочин), ст.115 (умисне вбивство) та ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.