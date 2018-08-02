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    У Китаї цементовоз розчавив легкові авто: загинули дев'ятеро людей

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    У Китаї цементовоз розчавив легкові авто: загинули дев'ятеро людей

    В результаті аварії також постраждали двоє людей, їх стан стабільний

    У провінції Гуандун на півдні Китаю перекинувся цементовоз. Він розчавив два легкових автомобіля, які проїжджали повз.

    Про це повідомляє Xinhua із посиланням на місцеву поліції.

    Унаслідок інциденту загинули дев’ятеро людей. Ще двоє дістали поранення, їхній стан оцінюють як стабільний.

    Поліція затримала водія цементовоза, проводиться розслідування.

    Як повідомлялося, 31 липня у Києві на бульварі Лесі Українки сталася ДТП: зіткнулися Toyota Camry і Peugeot 307.

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