У Китаї сповільнилося зростання кількості населення

У 2016 році уряд Китаю скасував заборону і дозволив парам мати двох дітей

Збільшення населення Китаю сповільнилося за останні десять років і у середньому становить 0,53% на рік, при цьому у період з 2000 по 2010 рік щорічний приріст населення країни становив 0,57%. Про це свідчать опубліковані китайським урядом дані, передає ВВС.

Перепис населення було проведено наприкінці 2020 року, близько семи мільйонів переписувачів ходили по домівках, щоб зібрати інформацію від китайських родин. За результатами перепису, чисельність населення КНР становить 1,41 мільярда осіб.

Як зазначається, демографічні тенденції у Китаї значною мірою є наслідком політики, яку було введено у 1979 році для уповільнення збільшення населення і згідно з якою парам дозволялося мати тільки одну дитину.

У 2016 році уряд Китаю скасував цю політику і дозволив парам мати двох дітей.

Тим часом, китайська влада вживатиме заходів, щоб альпіністи, що піднімаються на Еверест з боку Тибету не змогли заразитися від альпіністів, що піднімаються на вершину з боку Непалу, ураженого Covid-19.

Базовий табір Евересту знаходиться на непальській стороні, де нині фіксують спалах коронавірусу. Уряд Непалу, якому не вистачало доходів від туризму, ще не скасував весняний сезон альпінізму, який діє, зазвичай, з квітня по початок червня до початку сезону дощів.

Як повідомляє інформаційне агентство Xinhua з посиланням на главу спортивного бюро Тибету, невелика група тибетських гідів-альпіністів підніметься на Еверест і встановить «розділову лінію» на вершині, аби зупинити будь-які контакти між альпіністами з обох сторін піку. Як повідомляє Xinhua, група з 21 громадянина Китаю попрямує на тибетську сторону.