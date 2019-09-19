У Китаї вкоротив віку 13-річний українець через знущання вчителя (фото)



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Фото: соцмережі

Хлопець викинувся з вікна 13-го поверху

У Шанхаї 13-річний Іван Лю із україно-китайської сім'ї вчинив самогубство, пише Gazeta.ua.

Хлопець викинувся з вікна 13-го поверху начебто через знущання шкільного вчителя. На руці у хлопця був ієрогліф «жертва шанхайської освіти». Мати підлітка стверджує, що ці та інші факти доведення до самогубства поліцейські відмовилися зазначати у протоколі. Але батько дитини змусив їх зафіксувати дані. Цю історію опублікував у Facebook киянин Володимир Бойко, посилаючись на лист матері загиблого Олени Артеменко.

«Педагог середньої школи району Пудун міста Шанхай вчитель Чжан постійно знущався над Іваном Лю. Страждали також інші учні. Рік тому дівчинка з паралельного класу вистрибнула з шкільного вікна через постійні приниження. Педагог Чжан міг вибити стілець з-під Івана Лю, неодноразово бив підлітка, штовхав його, а в квітні 2019-го навіть душив хлопчика. Батьки зафіксували факт нанесення дитині тілесних ушкоджень, залучили до конфлікту директора школи. На зустрічі він пообіцяв, що забезпечить безпеку хлопчика, перевівши його до іншого класу, і сам особисто гарантував, що з Іваном Лю нічого не трапиться. Але цього не сталося», - сказано в дописі.

Поліція Шанхаю відмовляється порушувати кримінальну справу.

Свідоцтво про смерть батькам можуть видати тільки за умови, що вони відмовляються від претензій до представників системи освіти.

Китайські родичі хлопчика безуспішно намагаються ініціювати розслідування.