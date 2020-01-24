У Китаї вже вилікували 36 пацієнтів із коронавірусом



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Першою медикам у Шанхаї вдалося вилікувати 56-річну жінку, яка деякий час проживала в Ухані, де було зафіксовано спалах коронавірусу

У Китаї 36 пацієнтів із коронавірусом вилікували і вже виписали з лікарень. Про це повідомляє China Daily з посиланням на статистичні дані Національної комісії охорони здоров'я.

«36 пацієнтів з пневмонією, інфікованих новим коронавірусом, вилікували і виписали з лікарень», - йдеться в повідомленні.

Першою медикам у Шанхаї вдалося вилікувати 56-річну жінку, яка деякий час проживала в Ухані, де було зафіксовано спалах коронавірусу.

Лікували жінку в міській лікарні, де її самопочуття поступово поліпшувалося. За останні шість днів у пацієнтки не було жодних симптомів захворювання. Її двічі перевіряли на наявність вірусу перш ніж виписати.

Через новий коронавірус, який поширюється світом у Китаї, померли вже 26 осіб.

Зареєстровано майже 900 випадків захворювання, викликаних новим коронавірусом. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В'єтнамі, а також в США і Франції.

Влада Китаю закрила вже 13 міст у провінції Хубей через поширення нового коронавірусу.

Зазначимо, що клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку.

Вірус уже поширився за межі Китаю, окремі випадки захворювання зафіксовані в США, Сінгапурі, Саудівській Аравії, В’єтнамі та інших країнах.

23 січня влада Китайської народної Республіки заявила, що був зафіксований перший випадок смерті від коронавірусу за межами китайського міста Ухань, який став епіцентром вірусу.

Згідно зі звітом Державного комітету з питань гігієни і охорони здоров'я Китаю повідомляється, що жертвами коронавірусу стали люди у віці від 48 до 89 років. При цьому наголошується, що більшість з них мали хронічні захворювання.

Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.