Названо наслідки китайського вірусу для економіки



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Конкретних прогнозів економісти робити не стали: все залежить від того, наскільки високим виявиться рівень смертності від вірусу

Спалах пневмонії, викликаний новим китайським коронавірусом, призведе до спаду споживчих витрат у Китаї. Таку думку висловили аналітики агентства S&P Global Ratings. Саме цей сектор називають одним з найважливіших двигунів економічного зростання в країні, передає «Інтерфакс».

Головний економіст з ринків Азіатсько-Тихоокеанського регіону S&P Шон Рош вказав, що спалах припав на період святкування Нового року за місячним календарем. Саме в цей час китайці активно витрачають гроші на подарунки, розваги та подорожі.

У S&P виділили кілька найвразливіших секторів: мова йде не тільки про споживчі витрати, але також про туризм, інвестиції та промислове виробництво. Конкретних прогнозів економісти робити не стали: все залежить від того, наскільки високим виявиться рівень смертності від вірусу.

Раніше у січні експерти Goldman Sachs передрікали, що через поширення вірусу впадуть ціни на нафту. У результаті Brent опустилася більш ніж на 2% і світові ринки залихоманило.

Зазначимо, число підтверджених у Китаї випадків зараження пневмонією, викликана новим різновидом коронавіруса 2019-nCoV, зросла до 876 осіб. Також померли 26 людей. Більшість заражених людей знаходяться в Китаї, однак кілька хворих виявили за межами країни: в Японії, Південній Кореї, Таїланді, США.

Зазначимо, що клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку.

Вірус уже поширився за межі Китаю, окремі випадки захворювання зафіксовані в США, Сінгапурі, Саудівській Аравії, В’єтнамі та інших країнах.

23 січня влада Китайської народної Республіки заявила, що був зафіксований перший випадок смерті від коронавірусу за межами китайського міста Ухань, який став епіцентром вірусу.

Згідно зі звітом Державного комітету з питань гігієни і охорони здоров'я Китаю повідомляється, що жертвами коронавірусу стали люди у віці від 48 до 89 років. При цьому наголошується, що більшість з них мали хронічні захворювання.

Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.