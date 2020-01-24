В Україні зафіксовано три випадки підозри на коронавірус



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Зоряна Скалецька пообыцяла, що кожен випадок пыдозри на коронавірус буде розслідуваний, і донесений до населення

За словами Зоряни Скалецької, два випадки підозри на коронавірус не підтвердилися

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що в Україні зафіксували три випадки підозри на коронавірус. Про це вона повідомила на засіданні оперативного штабу МОЗу.

За її словами, два з трьох випадків не підтвердилися.

«На сьогодні в Україні ми вже розслідували три випадки підозри на коронавірус. З них два не були підтверджені. По ще одному випадку проводиться епідемічне розслідування із залученням провідних епідеміологів. Кожен випадок буде розслідуваний, і донесений до населення», - заявила вона.

Нагадаємо, виконуючий обов'язки генерального директора ЦГЗ зазначив, що Україна посилила заходи в аеропорту «Бориспіль» через коронавірус з Китаю. Він підкреслив, що в Україні немає прямого авіасполучення з Уханем, однак є з іншими містами Китаю.

Зазначимо, число підтверджених у Китаї випадків зараження пневмонією, викликана новим різновидом коронавіруса 2019-nCoV, зросла до 876 осіб. Також померли 26 людей.

Зазначимо, що клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку.

Вірус уже поширився за межі Китаю, окремі випадки захворювання зафіксовані в США, Сінгапурі, Саудівській Аравії, В’єтнамі та інших країнах.

23 січня влада Китайської народної Республіки заявила, що був зафіксований перший випадок смерті від коронавірусу за межами китайського міста Ухань, який став епіцентром вірусу.

Згідно зі звітом Державного комітету з питань гігієни і охорони здоров'я Китаю повідомляється, що жертвами коронавірусу стали люди у віці від 48 до 89 років. При цьому наголошується, що більшість з них мали хронічні захворювання.

Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.