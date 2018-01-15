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    У Колумбії обвалився новий міст: 10 людей загинули

    Рятувальники продовжують пошук людей під завалами
    У Колумбії біля столиці Боготи обвалився міст під час зведення, у результаті загинули щонайменше десять будівельників, троє поранені. Про це повідомив представник цивільної оборони, передає CNN. У момент обвалення на мосту перебувало близько 40 будівельників, дев'ять із них загинули на місці, впавши з величезної висоти, десятий помер від
    • Сьогодні, 07:34
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    Рятувальники продовжують пошук людей під завалами

    У Колумбії біля столиці Боготи обвалився міст під час зведення, у результаті загинули щонайменше десять будівельників, троє поранені.

    Про це повідомив представник цивільної оборони, передає CNN.

    У момент обвалення на мосту перебувало близько 40 будівельників, дев'ять із них загинули на місці, впавши з величезної висоти, десятий помер від отриманих травм у місцевій лікарні.

    «Жертвами є будівельники, які працювали над дренажем проекту», - повідомили в цивільній обороні Колумбії.

    Там не виключають, що під завалами можуть ще бути люди.

    «Ми все ще працюємо над перевіркою загальної кількості людей, які працювали в той час», - повідомили в службі.

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    У Колумбії обвалився новий міст: 10 людей загинули
    У Колумбії обвалився новий міст: 10 людей загинули
    У Колумбії обвалився новий міст: 10 людей загинули
    У Колумбії обвалився новий міст: 10 людей загинули
    У Колумбії обвалився новий міст: 10 людей загинули

    Наголошується, що міст мав стати частиною шосе, що з'єднує столицю Колумбії Боготу з містом Вільявісенсіо.

    У Бельгії в ніч на вівторок, 16 січня, стався вибух у житловому будинку в місті Антверпен, будинок частково обвалився, постраждали щонайменше п'ять осіб.

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