У Колумбії провалився антикорупційний референдум



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У разі успіху референдуму колумбійська влада була зобов'язана прийняти 7 антикорупційних заходів

На референдум у Колумбії прийшли менше третини виборців

Антикорупційний референдум у Колумбії провалився - на дільниці для голосування прийшло менше третини громадян.

Про це повідомляє DW.

«На дільниці для голосування прийшли тільки 11,6 мільйона людей, це менше третини виборців. Для того, щоб парламент Колумбії посилив антикорупційне законодавство, необхідна була як мінімум 34-відсоткова явка», - йдеться в повідомленні.

Як зазначають ЗМІ, на результаті референдуму могла позначитися втома від виборів: цього року колумбійці вибирали членів парламенту і президента.

У разі успіху референдуму колумбійська влада була зобов'язана прийняти 7 антикорупційних заходів: зниження зарплат депутатів, обмеження за часом на роботу на держпосадах, недопуск на держпосади після викриття у корупції, обнародування відомостей про статки депутатів і членів уряду, заміна домашніх арештів для корупціонерів на тюремні терміни тощо.

За різними оцінками, бюджет Колумбії щорічно втрачає через корупцію серед еліти до 17 мільярдів доларів. Нинішня зарплата колумбійського конгресмена складає більше 10,5 тис. доларів на місяць, тоді як мінімальна зарплата у країні - близько 260 доларів.