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    У Колумбії відбувся антикорупційний референдум

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    <p>Антикорупційний протест в столиці Колумбії</p> - У Колумбії відбувся антикорупційний референдум

    Антикорупційний протест в столиці Колумбії

    Для того, щоб парламент Колумбії посилив антикорупційне законодавство, необхідна щонайменше 34-відсоткова явка

    У Колумбії в неділю, 26 серпня, відбувся референдум, спрямований на боротьбу з корупцією.

    Про це повідомляє Deutsche Welle.

    Колумбійці голосували за сімома потенційним антикорупційними заходами, серед яких - зниження зарплат членів парламенту, обмеження за часом на роботу на державній посаді, недопуск на держпосади після викриття в корупції, оприлюднення відомостей про податки, доходи та стан депутатів і членів уряду і заміна домашніх арештів для корупціонерів на тюремні терміни.

    Наголошується, що для того, щоб парламент Колумбії посилив антикорупційне законодавство, необхідна щонайменше 34-відсоткова явка.

    До слова, нещодавно британський бізнесмен пожертвував $1,2 млн на новий референдум щодо Brexit.

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