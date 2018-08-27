У Колумбії відбувся антикорупційний референдум



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Антикорупційний протест в столиці Колумбії

Для того, щоб парламент Колумбії посилив антикорупційне законодавство, необхідна щонайменше 34-відсоткова явка

У Колумбії в неділю, 26 серпня, відбувся референдум, спрямований на боротьбу з корупцією.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Колумбійці голосували за сімома потенційним антикорупційними заходами, серед яких - зниження зарплат членів парламенту, обмеження за часом на роботу на державній посаді, недопуск на держпосади після викриття в корупції, оприлюднення відомостей про податки, доходи та стан депутатів і членів уряду і заміна домашніх арештів для корупціонерів на тюремні терміни.

Наголошується, що для того, щоб парламент Колумбії посилив антикорупційне законодавство, необхідна щонайменше 34-відсоткова явка.

До слова, нещодавно британський бізнесмен пожертвував $1,2 млн на новий референдум щодо Brexit.