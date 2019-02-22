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    У Конго вантажівка із сірчаною кислотою потрапила у ДТП: 18 загиблих

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    <span>В Республіці Конго перекинулася вантажівка з кислотою</span> - У Конго вантажівка із сірчаною кислотою потрапила у ДТП: 18 загиблих
    В Республіці Конго перекинулася вантажівка з кислотою

    Автомобіль, що віз небезпечний вантаж на рудник, перекинувся

    Щонайменше 18 людей загинули і ще 9 постраждали внаслідок ДТП у Конго, де перекинулася вантажівка, що везла сірчану кислоту. Про це в п'ятницю, 22 лютого, повідомляє Bloomberg

    Зазначається, що аварія сталася 20 лютого на південному сході Конго. 

    Автомобіль віз небезпечний вантаж на рудник компанії Glencore, де добувають мідь і кобальт. За незазначеної причини він перекинувся, і кислота потрапила на два інших автомобілі. Вантажівка належала підряднику, який був найнятий рудником.

    Раніше повідомлялося, що водій тролейбуса у Дніпрі втратив свідомість за кермомУ пасажирів, які знаходилися в салоні, почалася паніка. В результаті тролейбус скотився вниз, а від падіння його врятували бетонні огорожі. Прибулі за викликом медики почали робити водієві штучну вентиляцію легенів. Зазначається, що з пасажирів ніхто не постраждав. 

    Крім того 22 лютого у Молдові президентський кортеж Додона вже вдруге потрапив у ДТПАналогічна аварія сталася восени 2018 року, коли в президентський кортеж врізався вантажний мікроавтобус. Тоді травми отримала мати президента, а також один із співробітників охорони.

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