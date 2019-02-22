У Конго вантажівка із сірчаною кислотою потрапила у ДТП: 18 загиблих



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В Республіці Конго перекинулася вантажівка з кислотою

Автомобіль, що віз небезпечний вантаж на рудник, перекинувся

Щонайменше 18 людей загинули і ще 9 постраждали внаслідок ДТП у Конго, де перекинулася вантажівка, що везла сірчану кислоту. Про це в п'ятницю, 22 лютого, повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що аварія сталася 20 лютого на південному сході Конго.

Автомобіль віз небезпечний вантаж на рудник компанії Glencore, де добувають мідь і кобальт. За незазначеної причини він перекинувся, і кислота потрапила на два інших автомобілі. Вантажівка належала підряднику, який був найнятий рудником.

Раніше повідомлялося, що водій тролейбуса у Дніпрі втратив свідомість за кермом. У пасажирів, які знаходилися в салоні, почалася паніка. В результаті тролейбус скотився вниз, а від падіння його врятували бетонні огорожі. Прибулі за викликом медики почали робити водієві штучну вентиляцію легенів. Зазначається, що з пасажирів ніхто не постраждав.

Крім того 22 лютого у Молдові президентський кортеж Додона вже вдруге потрапив у ДТП. Аналогічна аварія сталася восени 2018 року, коли в президентський кортеж врізався вантажний мікроавтобус. Тоді травми отримала мати президента, а також один із співробітників охорони.