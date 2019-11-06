У Конгресі оголосили про перші відкриті слухання у справі про імпічмент Трампа



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13 листопада відбудуться перші відкриті слухання у справі про імпічмент Дональда Трампа

13 листопада публічні свідчення дадуть тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор та заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент

Голова комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф заявив, що наступного тижня розпочнуться відкриті слухання у справі щодо імпічменту президента США Дональда Трампа.

Про це передає Reuters.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор та заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джордж Кент свідчитимуть 13 листопада, а екс-посол США в Україні Марі Йованович — 15 листопада.

Раніше Тейлор, Кент та Йованович уже свідчили у справі щодо імпічменту, але не на відкритих засіданнях.

Раніше, 4 листопада, було оприлюднено стенограми свідчень експосла США в Україні Марі Йованович та колишнього старшого радника Державного секретаря Майкла Маккінлі.

Як відомо, Дональд Трамп вважає, що інформатор, чиї повідомлення привели до запуску процедури імпічменту, повинен показати себе.

Працівник розвідки, чия скарга призвела до розслідування у Палаті представників імпічменту президента Трампа, готовий відповідати на письмові запитання республіканців.

Нагадаємо, у неділю газета The Washington Post повідомила, що Дональд Трамп відчував ненависть до України з перших днів в Білому домі.

До слова, Білий дім знову забороняє працівникам свідчити у Конгресі у рамках процедури імпічменту.

Декілька днів тому представники Білого дому заявили, що в адміністрації президента США готові до того, що Дональду Трампу можуть оголосити імпічмент.

Нагадаємо, 31 жовтня Палата представників Конгресу США більшістю голосів проголосувала за визначення процедури імпічменту президента країни Дональда Трампа. Прийнятий документ передбачає проведення публічних слухань у ході розслідування проти Трампа і оприлюднення стенограм із закритих засідань, а також визначає, які права мають президент США і противники імпічменту в Конгресі.

Президент США Дональд Трамп назвав ухвалення резолюції «найбільшим полюванням на відьом за всю американську історію».