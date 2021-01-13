У Конгресі США почалося засідання, де розглядається імпічмент Трампа

Трамп ─ єдиний президентом США, відносно якого двічі за один термін починався процес імпічменту

Трампа звинувачують у «підбурювання до повстання»

Палата представників Конгресу США почала дебати з питання імпічменту президента Дональда Трампа. Про це повідомляє телеканал CNN.

Очікується, що обговорення триватиме близько години.

Зазначається, що конгресмени розглянуть резолюцію про імпічмент Трампа.

«У цьому документі чинного президента звинувачують у «підбурювання до повстання», у заворушеннях у США і у штурмі Капітолію, де загинули п'ятеро осіб», ─ йдеться у повідомленні.

До слова, Трамп ─ єдиний президентом США, відносно якого двічі за один термін починався процес імпічменту. Але навіть якщо Палата представників сьогодні підтримає резолюцію, він найімовірніше зможе зберегти повноваження до завершення строку, оскільки ще потрібен час для рішення Сенату.

Як повідомлялося 12 січня, чинний віцепрезидент США Майк Пенс відмовився відсторонити Дональда Трампа від посади шляхом застосування 25 поправки до американської Конституції.

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