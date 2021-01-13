Заворушення у Вашингтоні. Українські експерти спрогнозували розвиток кризи у США

Після заворушень у Вашингтоні Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення Трампа від влади

Події у США стали не лише головною темою світових медіа, але і об’єктом обговорення всередині українського суспільства

12 січня 2021 року на платформі Zoom відбувся круглий стіл «Політична криза у США: висновки, уроки, значення для світу», учасники якого – представники національних університетів та неурядових організацій – обговорили останні політичні події у Сполучених Штатах.

Зокрема, доцент Одеського національного університету імені Іллі Мечникова Володимир Дубовик наголосив на цікавих аспектах політичної кризи, які залишилися поза увагою багатьох, зокрема, значній присутності правоохоронців у лавах прихильників Дональда Трампа. На думку Дубовика, протягом кількох останніх років правий радикалізм став помітним елементом політичного життя Сполучених Штатів. Американіст відзначив суттєві іміджеві втрати, яких зазнали США внаслідок штурму Капітолія.

Доцент Львівського національного університету імені Івана Франка Роман Калитчак вважає, що події 6 січня у Вашингтоні – це насамперед серйозний провал з боку американських правоохоронців і насильницьке захоплення Капітолію можна було попередити. Він також акцентував увагу на серйозному розшаруванні американського суспільства, проте підкреслив, що вірить у силу американської демократії та спроможність США вийти з цієї кризи з мінімальними втратами.

Директор Інституту світової політики Євген Магда зауважив значну кількість фейків та маніпуляцій, що супроводжували останні резонансні події у Вашингтоні. Сполучені Штати зуміли витримати цей виклик, і тепер можна очікувати дій Джо Байдена зі «зшивання суспільства», тоді як Дональд Трамп вірогідно матиме розв’язані руки для формування власної політичної позиції.

Професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Сергій Федуняк вважає, що міфи про зразкове американське суспільство та винятковість Сполучених Штатів проходять непросте випробування реальністю, проте американська демократія має ефективний механізм самовідтворення.

Представник Центру оборонних стратегій Олександр Хара на основі дослідження Pew Research розповів про зростання недовіри американського суспільства до загальнонаціональних медіа, поширення конспірологічних ідей, звернув увагу на «ефект Манафорта» в ситуації, що склалася. Дослідник справедливо застеріг від завищених очікувань, пов’язаних зі вступом на посаду президента США Джо Байдена.

Значний інтерес до фахової дискусії з боку науковців, студентів, представників НУО засвідчив, що політична криза у США стала не лише головною темою світових медіа, але і об’єктом обговорення всередині українського суспільства. В Україні зацікавлені у наповненні відносин зі США реальною взаємодією, а подібні дискусії лише сприятимуть трансатлантичному порозумінню.

Нагадаємо, після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.