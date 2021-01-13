Трамп і його оточення поширюють класичну теорію змови – міф про сфальсифіковані вибори

Теорії змови – це бомба під демократію

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Конспирология или демократия

Протрамповская пропаганда основана на конспирологии. В центре ее – образ врага и теория заговора: демократы-леваки вместе с вашингтонским «глубинным государством», либеральной олигархией (Сорос и т.д.), а также руководством Китая, Венесуэлы, некоторых европейских стран сфальсифицировали американские выборы, а теперь готовятся установить с США коммунистическую диктатуру (в более радикальной версии QAnon - диктатуру педофилов и сатанистов). Эти же «враги» придумали или наслали на мир пандемию ковида, чтобы оправдать свою «ковиддиктатуру». Бред сумасшедшего? Однако эту теорию заговора в различных версиях воспроизводят поклонники Трампа в США, коронодиссиденты в Европе, радикальные правые, ксенофобы, конспирологи всех мастей.

Подобные настроения активно разжигает путинская пропаганда. Ей облегчает работу низкий уровень образования и интеллекта большинства участников нынешнего, происходящего по преимуществу в американской и европейской глубинке «восстания масс» против культурной и технологической модернизации.

Все это было бы просто смешно, если бы не было так опасно. Именно конспирологические теории заговоров всегда были наиболее эффективным пропагандистскими инструментом формирования реакционных тоталитарных диктатур. Нацизм бешено эксплуатировал «легенду об ударе ножом в спину», то есть об украденной победе (ничего не напоминает?) в Первой мировой войне. Теория еврейского заговора против Германии, объединяющего западных банкиров и большевистских вождей, вообще, была стрежнем нацистской пропаганды. Даже Риббентроп пытался объяснить Гитлеру, что это чепуха, но безумный фюрер свято в нее верил. Примерно также трамписты уверены, что в заговоре против их босса объединились совершенно несочетаемые силы: от Мадуро до Сороса, от Ротшильдов до КПК.

Сталинизм тоже постоянно муссировал тему заговора, в данном случае мировой буржуазии против СССР, придумав и приписав к нему т.н. «троцкистско-зиновьевских извергов».

Как и трамписты, сталинисты сваливали в одну кучу либеральную буржуазию, леваков (троцкистов), руководство стран-конкурентов. Ведь главное в пропагандистском бульоне - не правдоподобность, а нагромождение всяческих ужасов. Адвокаты Трампа как будто учились по речам прокурора Вышинского и доктора Геббельса.

Путинская пропаганда активно использует теорию заговора, на этот раз Запада против России. Любое сопротивление режиму подается как его следствие.

Трамп и его окружение сейчас распространяют классическую теорию заговора – миф о фальсифицированных выборах. Обычно в истории после такой идеологической артподготовки правители устраивали «ночь длинных ножей» или сталинские процессы над «заговорщиками». Это и требовали сторонники Трампа (некоторые до сих пор ждут). Но, к счастью, американская демократия показала, что умеет защищаться. Да и сам кандидат в вожди оказался крайне трусливым и безалаберным.

Некоторые комментаторы сравнивают Твиттер, забанивший Трампа и других конспирологов, с рестораном, который произвольно отказывается обслуживать посетителей из-за их цвета кожи или сексуальной ориентации. Однако здесь ситуация совершенно иная. Ни один ресторан не станет обслуживать человека, который одних посетителей публично обвиняет в том, что они пытаются его отравить, а других призывает по этому поводу опрокидывать столы и бить посуду.

Разгулявшегося Трампа скоро выведут из Белого Дома под белы ручки. Однако расслабляться пока рано. Теории заговора – опаснейшая вещь. Это бомба под демократию. И она пока на взводе.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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