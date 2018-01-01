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    У Конгресі США схвалили законопроект на підтримку кібербезпеки України

    Законопроект передбачає, зокрема, допомогу Україні в удосконаленні стратегії безпеки в кіберпросторі
    Палата представників Конгресу США прийняла більшістю голосів законопроект «Про співпрацю з Україною в питаннях кібербезпеки». Про це у Facebook повідомляє посольство України в США. «Документ передбачає допомогу Україні в удосконаленні стратегії кібербезпеки, зокрема, щодо посилення захисту комп’ютерних мереж
    • Сьогодні, 04:51
    • Розсилка
    Нижня палата американського Конгресу
    Нижня палата американського Конгресу

    Законопроект передбачає, зокрема, допомогу Україні в удосконаленні стратегії безпеки в кіберпросторі

    Палата представників Конгресу США прийняла більшістю голосів законопроект «Про співпрацю з Україною в питаннях кібербезпеки».

    Про це у Facebook повідомляє посольство України в США.

    «Документ передбачає допомогу Україні в удосконаленні стратегії кібербезпеки, зокрема, щодо посилення захисту комп’ютерних мереж органів державної влади, зменшення залежності України від російських інформаційних та комунікаційних технологій, сприяння участі України у програмах обміну інформацією», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що за ухвалення проекту законну проголосували 404 конгресмени.

    «У законопроекті підтверджується відданість США Хартії про стратегічне партнерство між Україною та США, Будапештському меморандуму про гарантії безпеки, підтримці співробітництва нашої держави з НАТО», - додали у посольстві.

    Співавторами документа є конгресмен-демократ Брендан Бойл та конгресмен-республіканець Браян Фітцпатрик.

    Для того, щоб документ набув чинності закону, за нього має проголосувати Сенат, а після чого його повинен затвердити президент США.

    Як повідомлялося, 6 лютого нижня палата Конгресу США долучила до порядку денного голосування по законопроекту щодо посилення захисту України від кібератак з боку Росії.

    Згодом у США пояснили появу законопроекту про кіберзахист України від атак РФ.

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