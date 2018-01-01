У Конгресі США схвалили законопроект на підтримку кібербезпеки України
- Сьогодні, 04:51
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Законопроект передбачає, зокрема, допомогу Україні в удосконаленні стратегії безпеки в кіберпросторі
Палата представників Конгресу США прийняла більшістю голосів законопроект «Про співпрацю з Україною в питаннях кібербезпеки».
Про це у Facebook повідомляє посольство України в США.
«Документ передбачає допомогу Україні в удосконаленні стратегії кібербезпеки, зокрема, щодо посилення захисту комп’ютерних мереж органів державної влади, зменшення залежності України від російських інформаційних та комунікаційних технологій, сприяння участі України у програмах обміну інформацією», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за ухвалення проекту законну проголосували 404 конгресмени.
«У законопроекті підтверджується відданість США Хартії про стратегічне партнерство між Україною та США, Будапештському меморандуму про гарантії безпеки, підтримці співробітництва нашої держави з НАТО», - додали у посольстві.
Співавторами документа є конгресмен-демократ Брендан Бойл та конгресмен-республіканець Браян Фітцпатрик.
Для того, щоб документ набув чинності закону, за нього має проголосувати Сенат, а після чого його повинен затвердити президент США.
Як повідомлялося, 6 лютого нижня палата Конгресу США долучила до порядку денного голосування по законопроекту щодо посилення захисту України від кібератак з боку Росії.
Згодом у США пояснили появу законопроекту про кіберзахист України від атак РФ.