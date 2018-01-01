У Конгресі США схвалили законопроект на підтримку кібербезпеки України

Законопроект передбачає, зокрема, допомогу Україні в удосконаленні стратегії безпеки в кіберпросторі

Палата представників Конгресу США прийняла більшістю голосів законопроект «Про співпрацю з Україною в питаннях кібербезпеки». Про це у Facebook повідомляє посольство України в США. «Документ передбачає допомогу Україні в удосконаленні стратегії кібербезпеки, зокрема, щодо посилення захисту комп’ютерних мереж



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Нижня палата американського Конгресу

Законопроект передбачає, зокрема, допомогу Україні в удосконаленні стратегії безпеки в кіберпросторі

Палата представників Конгресу США прийняла більшістю голосів законопроект «Про співпрацю з Україною в питаннях кібербезпеки».

Про це у Facebook повідомляє посольство України в США.

«Документ передбачає допомогу Україні в удосконаленні стратегії кібербезпеки, зокрема, щодо посилення захисту комп’ютерних мереж органів державної влади, зменшення залежності України від російських інформаційних та комунікаційних технологій, сприяння участі України у програмах обміну інформацією», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за ухвалення проекту законну проголосували 404 конгресмени.

«У законопроекті підтверджується відданість США Хартії про стратегічне партнерство між Україною та США, Будапештському меморандуму про гарантії безпеки, підтримці співробітництва нашої держави з НАТО», - додали у посольстві.

Співавторами документа є конгресмен-демократ Брендан Бойл та конгресмен-республіканець Браян Фітцпатрик.

Для того, щоб документ набув чинності закону, за нього має проголосувати Сенат, а після чого його повинен затвердити президент США.

Як повідомлялося, 6 лютого нижня палата Конгресу США долучила до порядку денного голосування по законопроекту щодо посилення захисту України від кібератак з боку Росії.

Згодом у США пояснили появу законопроекту про кіберзахист України від атак РФ.