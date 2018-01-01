У США пояснили появу законопроекту про кіберзахист України від атак РФ

У США вважають, що ресурсів Сполучених Штатів вистачить для того, щоб зміцнити кібербезпеку України на тлі російської агресії

Поява на порядку денному голосування в американському Конгресі законопроекту про посилення захисту України від кібератак з боку Росії свідчить про зростаючі занепокоєння та рішучість Сполучених Штатів протистояти цьому виклику. Такий коментар висловив «Укрінформу» щодо останньої законодавчої ініціативи в Капітолії колишній посол США в



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Екс-посол США в Україні Джон Гербст

У США вважають, що ресурсів Сполучених Штатів вистачить для того, щоб зміцнити кібербезпеку України на тлі російської агресії

Поява на порядку денному голосування в американському Конгресі законопроекту про посилення захисту України від кібератак з боку Росії свідчить про зростаючі занепокоєння та рішучість Сполучених Штатів протистояти цьому виклику.

Такий коментар висловив «Укрінформу» щодо останньої законодавчої ініціативи в Капітолії колишній посол США в Україні Джон Гербст.

«Це (законопроект конгресмена Бойла – ред.) є відображенням зростаючого занепокоєння у зв'язку з кіберопераціями Росії, що тривають, все більшої рішучості Сполучених Штатів протистояти цьому виклику, в тому числі у взаємодії з Україною та іншими країнами», - зауважив Гербст, який очолює Євразійський центр ім. Діну Патрісіу «Атлантичної ради».

Він не став прогнозувати, якими можуть бути результати очікуваного голосування цього документа в Палаті представників, але, за його словами, законопроект «однозначно підтримують» законодавці з обох партій.

Гербст висловив переконання, що ресурсів Сполучених Штатів вистачить для того, щоб зміцнити кібербезпеку України на тлі російської агресії.

«Я думаю, Сполучені Штати мають найбільші ресурси у світі для боротьби з кіберопераціями. Але питання полягає в тому, як правильно мобілізувати ці ресурси. І ми зараз перебуваємо в процесі», - сказав експерт.

Він також зазначив, що Україна, зі свого боку, має зробити низку кроків для посилення кіберзахисту. Передусім, за його словами, потрібна потужна законодавча база, а також відповідні дії виконавчої влади на його імплементацію. Після цього необхідно залучити не тільки державні ресурси, але також можливості приватного сектору для зміцнення кібербезпеки, вважає американський експерт.

Як повідомлялося, нижня палата Конгресу США долучила до порядку денного голосування по законопроекту щодо посилення захисту України від кібератак з боку Росії.