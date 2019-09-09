У Конгресі США взялися розслідувати можливий тиск Трампа на Зеленського



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Президент США та його адвокат Джуліані можливо чинили тиск на українську владу, щоб схилити її до сприяння кампанії з переобрання Трампа

Три комітети Палати представників Конгресу США заявили в понеділок, 9 вересня, що розпочали «широкомасштабне розслідування» інформації про те, що президент Дональд Трамп, його адвокат Руді Джуліані та, можливо, інші чинили тиск на уряд України, щоб схилити його до сприяння кампанії з переобрання Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

Представник демократів, який очолює комітети з питань розвідки, нагляду та закордонних справ Палати звернувся до Білого дому та Державного департаменту з проханням надати інформацію про те, що вони назвали намаганнями «маніпулювати українським правосуддям».

Трамп та деякі інші республіканці раніше запитували, чи не становило конфлікту інтересів те, що Хантер Байден, син колишнього віцепрезидента-демократа Джо Байдена, нині кандидата у президенти, був членом правління української газової компанії Burisma, членів якої звинувачують в ухиленні від сплати податків.

Як відомо, 10 травня персональний адвокат Трампа Рудольф Джуліані заявив, що планує їхати в Україну, щоб умовити новообраного президента Володимира Зеленського не припиняти розслідування справ, в яких зацікавлений Дональд Трамп. Він також збирався розповісти Зеленському, що знає про людей з його оточення.

Пізніше Джуліані скасував візит, заявивши, що він би опинився у «середовищі людей, які є ворогами президента, а в деяких випадках і ворогами Сполучених Штатів». Серед таких людей він назвав екс-нардепа Сергія Лещенка. Сам Лещенко заявив, що тодішній генпрокурор Юрій Луценко дезінформував Джуліані, щоб залишитися на своїй посаді.

За даними Washington Post, у Трампа чекають, що президент Зеленський повинен сприяти розвитку розслідування, відкритого щодо Байдена. Більше того, за інформацією видання, перегляд США військової допомоги для України був спробою шантажу українського президента.

До слова, помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак провів переговори з адвокатом президента США Рудольфом Джуліані у Мадриді. Під час переговорів Джуліані закликав владу України активізувати розслідування в рамках двох питань, «які представляють великий інтерес для президента Дональда Трампа».

Джерело: Європейська правда