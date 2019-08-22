Представник Зеленського зустрівся з адвокатом президента США у Мадриді



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Джуліані закликав владу України активізувати розслідування з приводу втручання чиновників в американську президентську кампанію 2016 року

Єрмак повідомив, що обговорював з Джуліані питання зустрічі глав держав

Помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак провів переговори з адвокатом президента США Рудольфом Джуліані у Мадриді.

Про це повідомляє The New York Times.

Зокрема, Джуліані провів телефонні переговори, а потім особисто зустрівся з Єрмаком у Мадриді.

Під час переговорів Джуліані закликав владу України активізувати розслідування в рамках двох питань, «які представляють великий інтерес для президента Дональда Трампа».

«По-перше, розслідування можливого втручання українських чиновників в президентську кампанію 2016 року з метою завдати шкоди Трампу. По-друге, розслідувати роль сина колишнього віце-президента Джо Байдена Гантера в газовому бізнесі в Україні», — пише видання.

Джуліані заявив NYT, що він «настійно закликав Єрмака «просто розслідувати ці кляті речі».

Сам Єрмак повідомив, що обговорював з Джуліані питання зустрічі глав держав, а також вищезгадані розслідування.

Єрмак додав, що спецпредставник США у питанні України Курт Волкер в курсі його зустрічі з Джуліані.

Як пише NYT, Єрмак був направлений до Вашингтону президентом Зеленським минулого місяця, щоб вибудувати відносини з американськими офіційними особами, а також обговорити можливі антиросійські санкції і підготувати грунт для зустрічі Трампа і Зеленського.