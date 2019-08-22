Представник Зеленського зустрівся з адвокатом президента США у Мадриді
Єрмак повідомив, що обговорював з Джуліані питання зустрічі глав держав
Помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак провів переговори з адвокатом президента США Рудольфом Джуліані у Мадриді.
Про це повідомляє The New York Times.
Зокрема, Джуліані провів телефонні переговори, а потім особисто зустрівся з Єрмаком у Мадриді.
Під час переговорів Джуліані закликав владу України активізувати розслідування в рамках двох питань, «які представляють великий інтерес для президента Дональда Трампа».
«По-перше, розслідування можливого втручання українських чиновників в президентську кампанію 2016 року з метою завдати шкоди Трампу. По-друге, розслідувати роль сина колишнього віце-президента Джо Байдена Гантера в газовому бізнесі в Україні», — пише видання.
Джуліані заявив NYT, що він «настійно закликав Єрмака «просто розслідувати ці кляті речі».
Сам Єрмак повідомив, що обговорював з Джуліані питання зустрічі глав держав, а також вищезгадані розслідування.
Єрмак додав, що спецпредставник США у питанні України Курт Волкер в курсі його зустрічі з Джуліані.
Як пише NYT, Єрмак був направлений до Вашингтону президентом Зеленським минулого місяця, щоб вибудувати відносини з американськими офіційними особами, а також обговорити можливі антиросійські санкції і підготувати грунт для зустрічі Трампа і Зеленського.