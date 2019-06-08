У Костянтинівці у чоловіка вилучили гранатомет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вилучений гранатомет

Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі

У Костянтинівці Донецькій області співробітники поліції вилучили гранатомет РПГ-22 у раніше судимого чоловіка.

Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції.

Відзначається, що в рамках проведення спецоперації Зброя та вибухівка поліцейські отримали інформацію, що один з місцевих жителів може зберігати вдома небезпечний предмет.

«Під час огляду приватного будинку оперативники виявили РПГ-22. Після перевірки вибухотехніки ліквідували боєприпаси на полігоні. Зловмисник розповів, що гранатомет знайшов кілька місяців тому і приніс додому», - йдеться в повідомленні.

За цим фактом було відкрите кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами (ст.263 КК України). Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.