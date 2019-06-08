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    У Костянтинівці у чоловіка вилучили гранатомет

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    Вилучений гранатомет - У Костянтинівці у чоловіка вилучили гранатомет
    Вилучений гранатомет

    Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі

    У Костянтинівці Донецькій області співробітники поліції вилучили гранатомет РПГ-22 у раніше судимого чоловіка.

    Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції.

    Відзначається, що в рамках проведення спецоперації Зброя та вибухівка поліцейські отримали інформацію, що один з місцевих жителів може зберігати вдома небезпечний предмет.

    «Під час огляду приватного будинку оперативники виявили РПГ-22. Після перевірки вибухотехніки ліквідували боєприпаси на полігоні. Зловмисник розповів, що гранатомет знайшов кілька місяців тому і приніс додому», - йдеться в повідомленні.

    За цим фактом було відкрите кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами (ст.263 КК України). Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

    Національна поліція України зброя Донеччина вибухівка боєприпаси
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