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    У країнах Балтії пройшли жалобні заходи до 70-ї річниці депортації

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    На знак пам&rsquo;яті про кожного естонця у країні було запалено 20 тисяч свічок - У країнах Балтії пройшли жалобні заходи до 70-ї річниці депортації
    На знак пам’яті про кожного естонця у країні було запалено 20 тисяч свічок
    Фото: AFP

    За підрахунками істориків, із окупованих та анексованих країн Балтії було вивезено до Сибіру майже 100 тисяч людей

    У трьох балтійських країнах 25 березня відбулися жалобні заходи з нагоди 70-річчя депортації жителів Естонії, Латвії та Литви, здійсненої сталінським режимом СРСР 25 березня 1949 року.

    За підрахунками істориків, із окупованих та анексованих країн було вивезено до Сибіру майже 100 тисяч людей: понад 20 тисяч із Естонії, понад 30 тисяч із Литви, понад 40 тисяч із Латвії.

    «Такі злочини проти естонців та інших народів, які постраждали від радянських репресій, ніколи не будуть забуті», – відзначив уряд Естонії у своєму Twitter-акаунті.

    На знак пам’яті про кожного естонця у країні було запалено 20 тисяч свічок.

    Раніше повідомлялося, що у латвійському місті Даугавпілс після втручання МЗС Латвії закрили виставку «Кримська весна: 5 років у рідній гавані», відкриту за ініціативи генконсульства РФ.

    Джерело: Радіо Свобода

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