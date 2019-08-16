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    У Кременчуці чотирирічна дитина випала з 9-го поверху

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    У Кременчуці чотирирічна дитина випала з 9-го поверху

    Дитина померла в кареті швидкої допомоги

    15 серпня надвечір в мікрорайоні Молодіжний у Кременчуці на Полтавщині сталася трагедія – внаслідок падіння з 9-го поверху отримав смертельні травми хлопчик 4,5 років.

    Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прессофіцер Кременчуцького відділу поліції Анна Васенко-Волювач.

    «Проведеними реанімаційними заходами медиків врятувати хлопчика (2015 року народження) не вдалося. Дитина померла в кареті швидкої допомоги» - написала Васенко-Волювач.

    Відомо, що дитина знаходилася на кухні й вилізла на підвіконня. Вікно було відчинене. Хлопчик обперся об антимоскітну сітку, яка не витримала його вагу.

    На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Обставини трагедії з’ясовуються.

    За даними поліції, того ж дня подібний випадок стався і в Горішніх Плавнях. Там ровесник загиблого малолітнього кремечужанина за подібних обставин випав з 3-го поверху спальної кімнати. З тяжкими тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості дитину доправили до лікарні.

    трагедія діти смерть Полтавщина
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