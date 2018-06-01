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    У Кремлі анонсували зустріч Путіна з Кім Чен Ином

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    Кім Чен Ин з портретом Володимира Путіна&nbsp; - У Кремлі анонсували зустріч Путіна з Кім Чен Ином
    Кім Чен Ин з портретом Володимира Путіна 

    На уточнююче питання, чи може діалог відбутися в Пекіні, Пєсков відповів негативно

    Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Володимир Путін найближчим часом може зустрітися з Кім Чен Ином.

    Про це Пєсков повідомив журналістам, передає російське агентство «РИА Новости».

    «Так, дійсно така зустріч може відбутися, її модальність і час будуть далі узгоджуватися по дипломатичних каналах», — сказав він.

    На уточнююче питання, чи може діалог відбутися в Пекіні, Пєсков відповів негативно.

    Раніше перший заступник голови комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимир Джабаров припустив, що лідери можуть зустрітися на полях Східного економічного форуму. Він пройде у Владивостоці 11-13 вересня.

    Раніше лідер КНДР Кім Чен Ин запропонував організувати зустріч з Путіним до кінця 2018 року.

    З пропозицією провести зустріч з главою РФ Кім Чен Ин виступив під час переговорів з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, які відбулись 31 травня у Північній Кореї.

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