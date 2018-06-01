Кім Чен Ин захотів зустрітися з Путіним цього року

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин

Цьогоріч відзначатиметься 70-річчя встановлення дипломатичних відносин між Росією та КНДР

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин запропонував організувати в цьому році зустріч на вищому рівні між лідерами КНДР і Росії заради подальшого розвитку двосторонніх відносин.

Про це, посилаючись на повідомлення ЦТАК, інформує РБК.

У повідомленні північнокорейського агентства ЦТАК, присвяченого зустрічі глави КНДР з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, наводяться слова Кім Чен Ина про необхідність розвивати співпрацю між двома країнами в різних областях і «обговорити зустріч між лідерами Росії та КНДР в цьому році в ознаменування 70-річної річниці встановлення дипломатичних відносин».

На думку Кім Чен Ина, саміт на найвищому рівні сприятиме подальшому зміцненню відносин двох країн.

Також глава КНДР висловив надію на розв'язання суперечностей з США і підкреслив прагнення Пхеньяна до без'ядерного статусу всього Корейського півострова.

Як відомо, глава МЗС РФ Сергій Лавров 30 травня провів у Пхеньяні зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Нагадаємо, Північнокорейська делегація планує передати американському президентові Дональду Трампу лист лідера КНДР Кім Чен Ина.

29 травня Білий дім підтвердив зустріч держсекретаря Майка Помпео з представником КНДР в Нью-Йорку.

Раніше повідомлялося, що представник уряду КНДР, який очолював розвідку країни, Кім Йонг Чоль відправився в США. Перед цим він перебував із візитом в Пекіні

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин упевнений, що саміт, на якому він має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, повинен відбутися.

Раніше 24 травня Трамп скасував зустріч з Кім Чен Ином, оскільки вважав недоцільним проводити її після «злоби і відкритої ворожнечі», яку лідер Північної Кореї продемонстрував у своїх нещодавніх заявах.

Згодом стало відомо, що делегація Білого дому відправиться до Сінгапуру для підготовки саміту між Трампом та Кім Чен Ином не зважаючи на те, що Трамп скасував цю зустріч.