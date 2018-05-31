Лавров у Пхеньяні зустрівся з Кім Чен Ином

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Глава МЗС РФ Сергій Лавров і лідер КНДР Кім Чен Ин

Візит Лаврова проходить на тлі підготовки історичного саміту між лідерами КНДР та США

Глава МЗС РФ Сергій Лавров провів у Пхеньяні зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Про це повідомляє «РИА Новости» з посиланням на джерело в російській делегації.

Які теми обговорювалися під час зустрічі не уточнюється.

Глава російського зовнішньополітичного відомства в четвер перебуває з візитом в КНДР.

Раніше він провів переговори з міністром закордонних справ КНДР Лі Йон Хо.

Візит Лаврова проходить на тлі підготовки історичного саміту між лідерами КНДР та США. Зустріч, проведення якої висіло на волосині, має відбутися 12 червня в Сінгапурі.

Нагадаємо, 29 травня Білий дім підтвердив зустріч держсекретаря Майка Помпео з представником КНДР в Нью-Йорку.

Раніше повідомлялося, що представник уряду КНДР, який очолював розвідку країни, Кім Йонг Чоль відправився в США. Перед цим він перебував із візитом в Пекіні

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин упевнений, що саміт, на якому він має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, повинен відбутися.

Раніше 24 травня Трамп скасував зустріч з Кім Чен Ином, оскільки вважав недоцільним проводити її після «злоби і відкритої ворожнечі», яку лідер Північної Кореї продемонстрував у своїх нещодавніх заявах.

Згодом стало відомо, що делегація Білого дому відправиться до Сінгапуру для підготовки саміту між Трампом та Кім Чен Ином не зважаючи на те, що Трамп скасував цю зустріч.