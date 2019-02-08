У Кремлі розповіли, як в Росії охороняють Януковича



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Прес-секретар Путіна не став коментувати, яка саме структура охороняє Януковича

«Державна охорона надається за рішенням глави держави», - заявив Пєсков

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що екс-президент України Віктор Янукович користується в Росії державною охороною.

На питання журналістів, чи охороняється в РФ Янукович, Пєсков сказав: «Згідно з указом президента РФ, він охороняється».

«Державна охорона надається за рішенням глави держави», - заявив він.

На уточнююче запитання, чи є указ Путіна про надання Януковичу охорони, Пєсков сказав: «Він був, коли він (Янукович. – ред.) в'їхав як глава держави (України. – ред.)».

Прес-секретар Путіна не став коментувати, яка саме структура охороняє Януковича. «Цього я вам точно сказати не можу. Цього я не знаю. Але він охороняється, у нього є державна охорона», - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, Оболонський районний суд у Києві 24 січня оголосив вирок колишньому президенту України Віктору Януковичу. Суд визнав його винним у державній зраді, засудивши до 13 років позбавлення волі.

Самого обвинуваченого на суді не було, із 2014 року президент-утікач переховується за кордоном. Майно Януковича - від квартири на Оболоні до резиденції «Межигір’я» – арештоване.

Джерело: Интерфакс