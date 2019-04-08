  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Кремлі відреагували на бажання британця Роулі зустрітися із Путіним

    • Розсилка
    <p>У минулі вихідні посол Яковенко прийняв Роулі в Лондоні, після чого британець знову заявив, що хотів би зустрітися особисто з російським президентом</p> - У Кремлі відреагували на бажання британця Роулі зустрітися із Путіним

    У минулі вихідні посол Яковенко прийняв Роулі в Лондоні, після чого британець знову заявив, що хотів би зустрітися особисто з російським президентом

    Посол РФ в Лондоні Яковенко є представником президента в Великобританії, підкреслив Пєсков

    У Кремлі не бачать необхідності в окремій зустрічі президента РФ Володимира Путіна з британцем Чарльзом Роулі, який вижив після отруєння «Новачком» в Еймсбері.

    Про це заявив в понеділок прес-секретар президента Дмитро Пєсков.

    «Потрібно чітко розуміти, що Олександр Яковенко (посол РФ в Лондоні – ред.) є представником президента в Великобританії, і фактично це і був опосередкований діалог з президентом», - сказав Пєсков, відповідаючи на питання журналістів, чи готовий Путін зустрітися з Роулі.

    Проте, він зазначив, що прохання британця про зустріч з Путіним буде розглянута. «Спочатку нам потрібно буде отримати інформацію від посла Яковенка», - сказав Пєсков.

    Нагадаємо, у минулі вихідні Яковенко прийняв Роулі в Лондоні, після чого британець знову заявив, що хотів би зустрітися особисто з російським президентом.

    Роулі розповів, що не отримав жодних відповідей від посла Росії в Лондоні.

    Джерело: Интерфакс

    Читайте також
    Росія Путін отруєння посол Велика Британія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ