У Кремлі відреагували на бажання британця Роулі зустрітися із Путіним



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У минулі вихідні посол Яковенко прийняв Роулі в Лондоні, після чого британець знову заявив, що хотів би зустрітися особисто з російським президентом

Посол РФ в Лондоні Яковенко є представником президента в Великобританії, підкреслив Пєсков

У Кремлі не бачать необхідності в окремій зустрічі президента РФ Володимира Путіна з британцем Чарльзом Роулі, який вижив після отруєння «Новачком» в Еймсбері.

Про це заявив в понеділок прес-секретар президента Дмитро Пєсков.

«Потрібно чітко розуміти, що Олександр Яковенко (посол РФ в Лондоні – ред.) є представником президента в Великобританії, і фактично це і був опосередкований діалог з президентом», - сказав Пєсков, відповідаючи на питання журналістів, чи готовий Путін зустрітися з Роулі.

Проте, він зазначив, що прохання британця про зустріч з Путіним буде розглянута. «Спочатку нам потрібно буде отримати інформацію від посла Яковенка», - сказав Пєсков.

Нагадаємо, у минулі вихідні Яковенко прийняв Роулі в Лондоні, після чого британець знову заявив, що хотів би зустрітися особисто з російським президентом.

Роулі розповів, що не отримав жодних відповідей від посла Росії в Лондоні.

Джерело: Интерфакс