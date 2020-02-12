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    У Криму померла колишня зв'язкова УПА

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    У Криму померла колишня зв'язкова УПА Теодозія Кобилянська - У Криму померла колишня зв'язкова УПА
    У Криму померла колишня зв'язкова УПА Теодозія Кобилянська

    Теодозію Кобилянську поховали на центральному кладовищі Роздольного

    У кримському селі Роздольне померла колишня зв'язкова УПА, 96-річна Теодозія Кобилянська, яка пережила тортури і табори радянського режиму.

    Про це в коментарі Крим.Реалії розповів настоятель і секретар парафії ПЦУ в Роздольненському районі отець Ярослав Гонтар.

    «Мені повідомили друзі Теодозії Карлівни. Ситуація була критичною… Останні три-чотири роки вона приймала інсулін. А до цього вона спеціальну дієту використовувала і була на таблетках», — зазначив отець Гонтар.

    Як розповів друг Теодозії Кобилянської, також житель села Роздольне, Анатолій Заблоцький, жінка померла в неділю, 9 лютого, у себе вдома. У вівторок, 11 лютого, її поховали на центральному кладовищі Роздольного.

    Теодозія Кобилянська народилася в селі Микулинці на Тернопільщині. Після школи вступила в Організацію українських націоналістів, а в 1943 році стала зв'язковою УПА. У червні 1946 року її вистежили і заарештували. Була засуджена за двома статтями: 54−1а Кримінального кодексу УРСР — «зрада батьківщині», і 54−11 — «участь у контрреволюційній організації». Їй присудили 10 років таборів. Після суду Теодозію Кобилянську спочатку відправили на лісоповал — у табір біля Красноярська, так званий «КрасЛаг», потім перевели в Казахстан у «СтепЛаг».

    Після смерті Йосипа Сталіна вирок Теодозії переглянули. В цілому, вона провели дев'ять років у таборах і ще рік — у вільному поселенні в Караганді. Потім переїхала в село Роздольне в Криму.

    Після розвалу Радянського Союзу була реабілітована. У 1990-х роках Теодозія Кобилянська знову почала займатися суспільно-політичною діяльністю, зокрема — заснувала районну організацію Конгресу українських націоналістів.

    Крим смерть село жінка вирок табір
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