У Криму померла колишня зв'язкова УПА



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У Криму померла колишня зв'язкова УПА Теодозія Кобилянська

Теодозію Кобилянську поховали на центральному кладовищі Роздольного

У кримському селі Роздольне померла колишня зв'язкова УПА, 96-річна Теодозія Кобилянська, яка пережила тортури і табори радянського режиму.Про це в коментарі Крим.Реалії розповів настоятель і секретар парафії ПЦУ в Роздольненському районі отець Ярослав Гонтар.

«Мені повідомили друзі Теодозії Карлівни. Ситуація була критичною… Останні три-чотири роки вона приймала інсулін. А до цього вона спеціальну дієту використовувала і була на таблетках», — зазначив отець Гонтар.

Як розповів друг Теодозії Кобилянської, також житель села Роздольне, Анатолій Заблоцький, жінка померла в неділю, 9 лютого, у себе вдома. У вівторок, 11 лютого, її поховали на центральному кладовищі Роздольного.

Теодозія Кобилянська народилася в селі Микулинці на Тернопільщині. Після школи вступила в Організацію українських націоналістів, а в 1943 році стала зв'язковою УПА. У червні 1946 року її вистежили і заарештували. Була засуджена за двома статтями: 54−1а Кримінального кодексу УРСР — «зрада батьківщині», і 54−11 — «участь у контрреволюційній організації». Їй присудили 10 років таборів. Після суду Теодозію Кобилянську спочатку відправили на лісоповал — у табір біля Красноярська, так званий «КрасЛаг», потім перевели в Казахстан у «СтепЛаг».

Після смерті Йосипа Сталіна вирок Теодозії переглянули. В цілому, вона провели дев'ять років у таборах і ще рік — у вільному поселенні в Караганді. Потім переїхала в село Роздольне в Криму.

Після розвалу Радянського Союзу була реабілітована. У 1990-х роках Теодозія Кобилянська знову почала займатися суспільно-політичною діяльністю, зокрема — заснувала районну організацію Конгресу українських націоналістів.