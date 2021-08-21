У Криму від коронавірусу за добу померли 16 осіб

Коронавірусна інфекція знову набирає обертів у Криму, попри заяви окупаційної влади про контроль над ситуацією

Загальна кількість смертей на півострові досягла 2054

У Криму за добу 20 серпня зафіксували 16 смертей через коронавірусну інфекцію Covid-19, загальна кількість смертей досягла 2054. Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на російське Міністерство охорони здоров'я Криму.

Як зазначається, амбулаторне лікування проходять 5104 осіб, у стаціонарах перебувають 2718 осіб, ізольованих в обсерваторах – немає.

За інформацією управління Роспотребнадзору у Криму та Севастополі, всього виявлено 67800 позитивних на Covid-19, виписали з одужанням 57 409 пацієнтів.

Відомості російської влади Криму та Севастополя про захворюваність на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами.

Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування серед російських військових і спецслужб.

Нагадаємо, станом на ранок 21 серпня, в Україні зафіксовано 1732 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 104, медпрацівників – 32. Також за минулу добу госпіталізовано – 616 осіб, летальних випадків – 38, одужало – 763 особи.