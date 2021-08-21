  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Криму від коронавірусу за добу померли 16 осіб

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Коронавірусна інфекція знову набирає обертів у Криму, попри заяви окупаційної влади про контроль над ситуацією - У Криму від коронавірусу за добу померли 16 осіб
    Коронавірусна інфекція знову набирає обертів у Криму, попри заяви окупаційної влади про контроль над ситуацією
    Фото: Pixabay

    Загальна кількість смертей на півострові досягла 2054

    У Криму за добу 20 серпня зафіксували 16 смертей через коронавірусну інфекцію Covid-19, загальна кількість смертей досягла 2054. Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на російське Міністерство охорони здоров'я Криму.

    Як зазначається, амбулаторне лікування проходять 5104 осіб, у стаціонарах перебувають 2718 осіб, ізольованих в обсерваторах – немає.

    За інформацією управління Роспотребнадзору у Криму та Севастополі, всього виявлено 67800 позитивних на Covid-19, виписали з одужанням 57 409 пацієнтів.

    Відомості російської влади Криму та Севастополя про захворюваність на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами.

    Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування серед російських військових і спецслужб.

    Нагадаємо, станом на ранок 21 серпня, в Україні зафіксовано 1732 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 104, медпрацівників – 32. Також за минулу добу госпіталізовано – 616 осіб, летальних випадків – 38, одужало – 763 особи.

    Теги: Крим статистика хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Криму від коронавірусу за добу померли 16 осіб