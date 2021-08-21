Минулої доби в Україні зафіксували 1732 нові випадки коронавірусу, померло 38 людей
Минулої доби в Україні від коронавірусу померло 38 людей
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ та Харківській області
Станом на ранок 21 серпня, в Україні зафіксовано 1732 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 104, медпрацівників – 32. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 616 осіб;
- летальних випадків – 38;
- одужало – 763 особи.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 27444 особи,
- методом ІФА – 8462 особи,
- експрес-тестами – 20019 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2273558 осіб;
- одужало – 2200763 особи;
- летальних випадків – 53432;
- проведено ПЛР-тестувань – 11800769.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (232), Харківській (156), Дніпропетровській (148), Одеській (127) та Запорізькій (119) областях.
Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксували 1600 нових випадків захворювання на Covid-19. Одужало за добу вдвічі менше – 882 людини(з них дітей – 112, медпрацівників – 46). Також за минулу добу госпіталізовано – 597 осіб, летальних випадків – 26, одужало – 882 особи.