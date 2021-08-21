  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Минулої доби в Україні зафіксували 1732 нові випадки коронавірусу, померло 38 людей

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Минулої доби в Україні від коронавірусу померло 38 людей - Минулої доби в Україні зафіксували 1732 нові випадки коронавірусу, померло 38 людей

    Минулої доби в Україні від коронавірусу померло 38 людей

    Фото з відкритих джерел

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ та Харківській області

    Станом на ранок 21 серпня, в Україні зафіксовано 1732 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 104, медпрацівників – 32. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 616 осіб;
    • летальних випадків – 38;
    • одужало – 763 особи.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 27444 особи,
    • методом ІФА – 8462 особи,
    • експрес-тестами – 20019 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2273558 осіб;
    • одужало – 2200763 особи;
    • летальних випадків – 53432;
    • проведено ПЛР-тестувань – 11800769.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (232), Харківській (156), Дніпропетровській (148), Одеській (127) та Запорізькій (119) областях.

    237744994_1927403334089429_5683860305917988720_n

    Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксували 1600 нових випадків захворювання на Covid-19. Одужало за добу вдвічі менше – 882 людини(з них дітей – 112, медпрацівників – 46). Також за минулу добу госпіталізовано – 597 осіб, летальних випадків – 26, одужало – 882 особи.

    Читайте також: Павло Ковтонюк: З тими, хто уникає щеплення, потрібно діяти жорсткіше
    Що робити коли відмовляють у другій дозі щеплення: роз’яснення МОЗ
    Теги: хвороби епідемія щеплення коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Минулої доби в Україні зафіксували 1732 нові випадки коронавірусу, померло 38 людей