Минулої доби в Україні зафіксували 1732 нові випадки коронавірусу, померло 38 людей

Минулої доби в Україні від коронавірусу померло 38 людей

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ та Харківській області

Станом на ранок 21 серпня, в Україні зафіксовано 1732 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 104, медпрацівників – 32. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 616 осіб;

летальних випадків – 38;

одужало – 763 особи.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 27444 особи,

методом ІФА – 8462 особи,

експрес-тестами – 20019 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2273558 осіб;

одужало – 2200763 особи;

летальних випадків – 53432;

проведено ПЛР-тестувань – 11800769.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (232), Харківській (156), Дніпропетровській (148), Одеській (127) та Запорізькій (119) областях.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксували 1600 нових випадків захворювання на Covid-19. Одужало за добу вдвічі менше – 882 людини(з них дітей – 112, медпрацівників – 46). Також за минулу добу госпіталізовано – 597 осіб, летальних випадків – 26, одужало – 882 особи.