У Криму заарештували директора зоопарку, який підтримував окупацію півострова



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У кримського бізнесмена Олега Зубкова, який у 2014 році підтримав анексію півострова Росією, зараз триває конфлікт з окупаційною владою Криму Фото: «Крим.Реалії»

За роки анексії Криму Зубков відвідав понад 500 судових засідань, пов’язаних із численними штрафами і звинуваченнями на його адресу

Підконтрольний Росії Білогірський районний суд анексованого Криму заарештував опального кримського бізнесмена Олега Зубкова.

Як повідомляє «Крим.Реалії», під час засідання 3 лютого у справі туристки Ольги Соломіної, яку вкусив лев у звіринці Зубкова, суд оголосив рішення про арешт бізнесмена на два місяці.

Згідно з повідомленням, на директора зоопарку одягли наручники і відвели в поліцейський відділок.

Адвокати заявили, що домагатимуться дострокового звільнення Зубкова.

У липні 2018 року повідомлялося, що лев укусив туристку Ольгу Соломину в сафарі-парку Тайган. За словами жінки, в момент нападу хижака директор парку Олег Зубков був поруч, але «не зміг відразу втихомирити своїх тварин». Сам Зубков стверджує, що Соломіна була в нетверезому стані і смикала лева за гриву, через що він її і вкусив.

У кримського бізнесмена Олега Зубкова, який у 2014 році підтримав анексію півострова Росією, зараз триває конфлікт з окупаційною владою Криму. Зубков стверджує, що протягом п’яти років не може оформити документи на земельні ділянки, де розташована його власність.

За роки анексії Криму Зубков відвідав понад 500 судових засідань, пов’язаних із численними штрафами і звинуваченнями на його адресу з боку підконтрольної Кремлю кримської влади.